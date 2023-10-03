Нельзя ругаться и дарить подарки: приметы на 3 октября

3 октября православные верующие вспоминают великомученика Евстафия Римского. В народе сегодняшний день именуют днем Астафия Ветряка, потому что считается, что 3 октября непременно дуют ветры.

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Наши предки в этот день изучали поведение ветра, чтобы понять, какая погода будет в ближайшие дни и какой урожай ожидать в следующем году.

Считается, что 3 октября совершается много обманов, и люди часто грешат. Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 3 октября

3 октября запрещено стряхивать воду с вымытых рук на пол, необходимо их насухо вытереть.

Сегодня запрещено говорить плохие слова, произносить угрозы, злиться и проклинать кого-то. Все плохие слова вернутся к тому, кто их произносит.

Сегодня нельзя дарить подарки, иначе можно испортить отношения. Однако деньги дарить можно.

Запрещено, чтобы за столом находилось одновременно 13 человек – это к беде в доме.

3 октября неблагоприятный день для любовных дел: признаний в любви, свиданий, а также предложений руки и сердца. Это обязательно приведет к разочарованию.

Сегодня нельзя покупать вещи. Особенно одежду и постельное белье – в противном случае вас ждут беды и неприятности.

3 октября запрещено пересчитывать мелочь, иначе денег не будет водиться.

Женщинам не рекомендуется выходить на улицу до обеда –красоту сдует с лица.

Если вы брали взаймы кухонную утварь или посуду, пустой ее возвращать нельзя. Иначе на вашей тарелке тоже будет пусто.

Приметы

Сегодня принято проветривать одежду и постельное белье на улице. Считается, что ветром выдует все горести и нечистую силу, а значит, проблем станет меньше.

3 октября наши предки мыли зеркала святой водой для защиты от нечисти.

Мужчины в праздник Астафия удобряли землю навозом. Считалось, что такая работа гарантирует хороший урожай на следующий год.

Сон в ночь на 3 октября чаще всего предвещает положительные перемены и события.