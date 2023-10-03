Многие привычные нам предметы выполняют функции, о которых большинство людей даже не подозревает.

Например, яркий дизайн ткани на сиденьях в общественном транспорте на самом деле предназначен не для красоты, а для того, чтобы скрывать пятна и износ. Ведь сиденья автобусов и поездов ежедневно подвергаются большой нагрузке. Но благодаря красочным узорам они менее заметны.

А те маленькие бумажные пакетики с надписью "Не есть", которые можно найти в упаковках товаров?

На самом деле это не просто предупреждение. Внутри мешочка находится специальное средство, которое поглощает влагу. Оно предназначено для того, чтобы сохранить содержимое упаковки сухим и свежим.

Об этом и остальных назначениях повседневных вещей рассказал в своем видео блогер @Oddtitov.