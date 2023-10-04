Самые нелепые состязания в мире

Ничто не может помешать человеку, который собрался отлично провести время. Иначе как еще объяснить появление этих конкурсов.

"Рамблер" рассказывает, о самых нелепых состязаниях, придуманных в разных странах.

Экстремальное глажение

Пока одни отказываются гладить белье, не желая тратить на это ни минуты своего времени, другие делают этот процесс не просто увлекательным, но и опасным. Конкурс проводится в Англии, а поучаствовать в нем может любой желающий из любой страны мира. Кто-то может погладить вещи, стоя на крыше движущегося автомобиля, кто-то это делает, поставив гладильную доску, на вейкборд, кто-то ухитряется гладить вниз головой.

Гурнинг

Это слово используется для обозначения ситуации, в которой человек корчит рожу, сильно выпячивая нижнюю челюсть вперед.

Chris Fithall/Flickr

Но на Эгремонтской крабовой ярмарке пошли дальше и придумали целый конкурс. Мало исполнить гримасу, нужно сделать это просунув голову в лошадиный хомут.

Плевки вишневой косточкой

Кто не набирал полный рот вишневых косточек и не пытался изобразить фонтан, у того не было детства. А вот в американском Мичигане пошли еще дальше и предложили соревноваться в дальности полета косточки. Пока рекорд в 21 метр никем не побит.

Сплав на кроватях

Судя по атмосфере, которая передается даже через фотографию, этот конкурс могли бы придумать в России. Но это сделали в английском Нерсбро. В конкурсе участвует семь человек - один лежит на кровати, шестеро - толкают ее что было сил к финишу.

Кража жены

В финском даже есть отдельное слово - эуконканто - так называется конкурс, на котором мужчины должны унести своих жен на себе и добежать до финиша. Но нужно не просто бежать, а преодолевать полосу препятствий.

Битва на пальцах