«Города-призраки»: как на самом деле они появились в СССР

После Чернобыльской катастрофы в 1986 году в стране появилось понятие города-призрака, которым стала покинутая жителями Припять.

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Однако это не был первый населенный пункт на карте Советского Союза, оставленный жителями по разным причинам. Количество таких населенных пунктов до сих пор неизвестно, но специалисты считают, что их было несколько десятков.

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Интересно, что не все из них были покинуты из-за техногенных катастроф, чаще всего причины были совсем иные.

Люди здесь больше не живут

Когда говорят о городах-призраках, находящихся на территории СССР, чаще всего имеют в виду несколько населенных пунктов, которые полностью или частично были оставлены людьми после аварий на ядерных объектах. Однако это далеко не полный список городов и поселков городского типа, которые были навсегда покинуты их жителями. Удивительно, но большая часть из нескольких десятков городов, оставшихся без жителей на территории бывшего Советского Союза, опустела по совершенно естественным причинам. В основном это были рабочие поселки шахтеров, которые были оставлены после закрытия или истощения шахт. Например, Хальмер-Ю и Промышленный в Республике Коми, а также Старая Губаха и Юбилейный в Пермском крае. На сегодняшний день бывшие шахтерские поселки городского типа составляют самую многочисленную группу городов-призраков на территории бывшего СССР.

На втором месте находятся многочисленные бывшие военные городки, покинутые людьми после закрытия военных частей. Среди подобных населенных пунктов хорошо известно Корзуново, в котором в 1950-х годах служил Юрий Гагарин. В свою очередь сталкеры любят бывать в Чагане, больше известном как Семипалатинск-4. Город был заброшен после вывода Советских войск из Казахстана. До того, как его покинули жители, в Чагане на берегу Иртыша проживало более 11 тысяч человек. Здесь было все, что необходимо для жизни: детские сады, школа, гостиница, стадион, магазины и Дом офицеров.

Жертвы природных катаклизмов

Среди городов-призраков особое место занимают города, разрушенные во время природных катастроф. Если верить в существование приведений, то в подобных городах их должно быть не мало. Ярким примером, города погибшего от удара стихии считается Нефтегорск, расположенный в Охинском районе Сахалинской области. Во время проектирования этого населенного пункта предполагалось, что в Нефтегорске будут жить семьи нефтяников, работающие на добыче нефти вахтовым методом. Для них в городе были построены школа, четыре детских сада, многоэтажные дома и магазины. Но 28 мая 1995 года в городе произошло землетрясение силой 7,6 бала. Большая часть города была разрушена. Погибло более 2000 жителей. Власти решили город не восстанавливать.

Техногенные аварии

Как ни странно, но знаменитые города-призраки, возникшие после техногенных катастроф, являются самой малочисленной группой среди покинутых людьми населенных пунктов бывшего СССР. Из них наибольшую известность приобрела Припять обслуживавшая Чернобыльскую АЭС до аварии 1986 года. В Советском Союзе Припять гордо именовали городом атомщиков из-за находящейся поблизости крупнейшей на тот момент атомной электростанции в Европе. Учитывая, что город из-за резко поднявшегося уровня радиации население покидало второпях, большинство вещей осталось в квартирах, создав жуткую атмосферу настоящего города-призрака.