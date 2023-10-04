Татарская миссис Смит, которая убивает мужей и превращается в дракона

В татарских лесах можно встретить не только туристов с шашлыками, грибников и Шурале, но и других необычных существ. Например, Юху — тысячелетнюю девушку, которая обожает озерную воду и одиноких казанцев. На завтрак.

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Предлагаем познакомиться с ней поближе. Если, конечно, не боитесь змей и драконов.

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Коротко о Юхе: почему вы не захотите звать ее на свидание

В татарской мифологии Юха — коварная красотка (иногда красавец), которая превратилась в человека после долгих лет жизни в облике змеи и дракона.

В свободное время она не занимается ничем особенным, просто ищет жениха, чтобы выйти замуж и съесть его. На роль татарской миссис Смит у Юхи есть всего 49 дней — после она снова становится драконом. В злодеяниях Юхе помогают суперсилы: девушка умеет превращаться в кошку, собаку, корову и вообще во что угодно.

Повстречать Юху можно в деревне или у озера. Обычно она сидит у берега и расчесывает волосы — никого не напоминает? Как показывает жизнь, если видите кого-то, расчесывающего волосы у воды, вряд ли стоит подходить.

Как Юхе стать собой: прожить 100 лет в облике змеи и еще 1 000 — в облике дракона

Чтобы Юхе обрести себя (не в ментальном плане), нужно пройти несколько стадий: змея — дракон — прекрасная девушка. Длится преображение о-о-о-очень долго.

Превратиться в Юху может любая черная змея. Но для этого ей сначала нужно дожить до 100 лет. По их окончании она становится аждархой, проще говоря, драконом. Дальше дракона подхватывает пышное облако и уносит на «морской остров», уверяет Яков Коблов в «Мифологии казанских татар». Здесь будущей Юхе предстоит провести еще 1 000 лет, и только после этого она станет человеком на 49 дней.

Правда, как героиня сказок возвращается с далекого морского острова в Татарстан, исследователи умалчивают.

Не носит топы, не любит клубничного «Дракошу» и предпочитает утолять жажду озером

В сказках и легендах нет подробного описания внешности Юхи. Все сводится к безэмоциональному «привлекательная девушка». Это вам не Шурале, внешность которого «разложили» вплоть до длинных грудей, закидываемых за спину. Но пару изюминок в ее образе все же подметили — они и помогут отличить Юху от обычной девушки.

Во-первых, она не носит топы, потому что у нее нет пупа. Не забывайте: в прошлом Юха была змеей, а значит, появилась из яйца, как типичная рептилия.

Во-вторых, девушка категорически не любит чистить зубы. Предложите ей любую зубную пасту — «Дракошу» с фруктовым вкусом и отбеливающими частицами или пасту с экстрактом рога Тулпара — Юха все равно откажется.

В-третьих, Юха очень много пьет. Стаканчик воды с лимоном ее не устроит — она пьет только из озера.

Как избавиться от Юхи: понадобится соль и спички

Шаг №1 — вычисляем.

Для начала нужно убедиться, что перед вами Юха, а не обычная девушка со специфичными вкусами. Поможет соль: пересолите ее еду и наблюдайте за поведением. Ночью, когда все будут крепко спать, Юха обязательно побежит к озеру, чтобы напиться.

Шаг №2 — избавляемся.

Понадобятся закрытое пространство, спички, бензин или любое горючее вещество. Как вы уже успели догадаться, ее нужно запереть и сжечь. Да, жестоко, но других вариантов в мифах не описано. Важное уточнение: запереть Юху советуют в безводном пространстве, иначе она превратится в змею и уплывет.