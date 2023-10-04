Нельзя надевать чужую обувь и ругаться: приметы на 4 октября

Православная церковь 4 октября чтит память апостола от семидесяти Кодрата и епископа Ипатия. Святые жили во времена правления императора Льва Исаврянина и были казнены за исповедание христианства.

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На Руси день Кондрата да Ипата считали днем плодородия и земледелия. Считалось, что, если хорошо потрудиться 4 октября, весь следующий год будет благополучным.

"Не присядешь без дела на Кондрата да Ипата — будешь богатым", — говорили наши предки.

С этой датой также связано множество других древних примет и запретов. Что нельзя делать сегодня? Рассказываем в материале "Рамблера".

Запреты на 4 октября

Согласно поверьям, в день Кондрата да Ипата ни в коем случае нельзя примерять чужую обувь. Считалось, что, если ослушаться, можно получить болезни и беды от всех тех людей, которые надевали эту обувь до вас.

Не стоит 4 октября ругаться с кем-либо. Конфликты на работе в этот день могут обернуться большим провалом в карьере человека и неудачей для руководителей в течение всего следующего года.

На Руси также верили, что женщинам и молодым девушкам в день Кондрата да Ипата нельзя есть до захода солнца. Считалось, что вместе со съеденной пищей навсегда пропадут их красота и молодость.

Молодым мамам и девушкам не стоит ходить одним на улицу в этот день, особенно в лес. Поверья гласят, что там 4 октября можно встретить нечистые силы и никогда не вернуться обратно домой, либо потерять ребенка.

Так как день Кондрата да Ипата считался днем плодородия и земледелия, сегодня нельзя бездельничать. Это чревато тем, что можно столкнуться с большими финансовыми проблемами.

Еще 4 октября лучше не оставлять на столе грязную посуду, чтобы избежать ссор с близкими дома.