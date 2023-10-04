Чай является одним из самых популярных напитков в мире. Его пьют ежедневно миллиарды людей. Например, в России ежедневно выпивают кружку чая 96% населения.

Как делают черный и зеленый чай?

На самом деле листья для всех видов чая собирают с одного куста, но они проходят разные этапы обработки.

Черный чай подвергается полному циклу ферментации. Сразу после сбора листья черного чая отправляют на увяливание. Это приводит к тому, что в листьях начинаются биохимические реакции – они темнеют и становятся мягкими.

Производство зеленого чая отличается тем, что этап ферментации сведен к минимуму. Листья недолго подвяливают, а затем быстро нагревают или пропаривают, чтобы остановить процесс ферментации. Таким образом, сохраняется зеленый цвет и тонкий аромат листьев.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Privet_matveeva.