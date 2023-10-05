Учительница рассказала, как за 25 лет изменились ученики и их родители

5 октября учителя отмечают профессиональный праздник. Первыми в школе встречают детей преподаватели начальных классов.

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О том, как изменились школьники и чем они отличаются от своих родителей в их возрасте, рассказала педагог с 25-летним стажем Гульнара Саитова.

«Сейчас основная проблема в воспитании детей – родители слишком многое позволяют своим чадам. Они стали меньше уделять времени воспитанию детей, стараясь компенсировать это деньгами и подарками. Все это отражается на поведении детей, в том числе в школе. Глядя на родителей, дети, к сожалению, тоже становятся потребителями.

Когда в школе объявляется какой-нибудь конкурс, они первым делом спрашивают о том, какой подарок вручат победителю. Конечно, не все так плохо. Встречаются очень интересные, внимательные дети. В прошлом выпуске у меня была девочка, которая за всех переживала, помогала в школе и дома. Сейчас у меня есть дети, по которым видно, что родители целенаправленно занимаются их развитием, воспитанием. Такие дети хорошо учатся, они дисциплинированные.