Самые забавные записи учителей в дневниках российских школьников

Одна из важнейших профессий - учитель. Это гордое звание может носить лишь человек, который по-настоящему любит детей, старается давать знания и воспитывать в учениках любовь к предмету.

5 октября во многих странах мира отмечается День Учителя. Именно в этот день в 1966 году в Париже была проведена конференция о статусе учителей, где был подписан первый международный документ, определивший правовой статус работников образования.