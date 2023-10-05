Самые забавные записи учителей в дневниках российских школьников
Одна из важнейших профессий - учитель. Это гордое звание может носить лишь человек, который по-настоящему любит детей, старается давать знания и воспитывать в учениках любовь к предмету.
5 октября во многих странах мира отмечается День Учителя. Именно в этот день в 1966 году в Париже была проведена конференция о статусе учителей, где был подписан первый международный документ, определивший правовой статус работников образования.
Конечно, в рабочих буднях учителей случается много важного и интересного, а еще очень смешного — "Рамблер" собрал самые забавные записки в школьных дневниках.
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