Что можно было купить в СССР на один рубль: видео
Всего лишь несколько десятилетий назад это были неплохие деньги.
В Советском Союзе один рубль был довольно хорошей суммой. За рублевую монету можно купить много товаров повседневного спроса.
Что советский гражданин мог позволить себе купить на 1 рубль:
- 100 стаканов газировки
- 15 кружек кваса
- 5 мороженных пломбир
- 4 билета в кино
- 10 пирожков с мясом
А также за один рубль можно было вдоволь наездиться на общественном транспорте, так как один проезд на трамвае стоит 3 копейки.
На эту сумму можно было также позволить себе поход в кино вчетвером.
Об этом рассказал в своем видео блогер @Demidov.
Ранее мы писали про изобретения, которые опередили свое время.
Рамблер: главные новости