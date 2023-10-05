Всего лишь несколько десятилетий назад это были неплохие деньги.

В Советском Союзе один рубль был довольно хорошей суммой. За рублевую монету можно купить много товаров повседневного спроса.

100 стаканов газировки

15 кружек кваса

5 мороженных пломбир

4 билета в кино

10 пирожков с мясом Что советский гражданин мог позволить себе купить на 1 рубль:

А также за один рубль можно было вдоволь наездиться на общественном транспорте, так как один проезд на трамвае стоит 3 копейки.

На эту сумму можно было также позволить себе поход в кино вчетвером.

Об этом рассказал в своем видео блогер @Demidov.