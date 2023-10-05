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Что можно было купить в СССР на один рубль: видео

Всего лишь несколько десятилетий назад это были неплохие деньги.

В Советском Союзе один рубль был довольно хорошей суммой. За рублевую монету можно купить много товаров повседневного спроса.

Что советский гражданин мог позволить себе купить на 1 рубль:
  • 100 стаканов газировки
  • 15 кружек кваса
  • 5 мороженных пломбир
  • 4 билета в кино
  • 10 пирожков с мясом

А также за один рубль можно было вдоволь наездиться на общественном транспорте, так как один проезд на трамвае стоит 3 копейки.

На эту сумму можно было также позволить себе поход в кино вчетвером.

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Об этом рассказал в своем видео блогер @Demidov.

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