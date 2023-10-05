RAM aka Грязный Рамирес презентует новый альбом в Москве

RAM aka Грязный Рамирес — звезда рэп-сцены и один из самых быстрых и техничных баттл-MC России. Грязный Рамирес не ищет вдохновения ни в поп-музыке, ни в литературе, ни в мейнстрим-культуре, а постоянно находится в поисках чего-то аутентичного, что может подчеркнуть его фирменный рэпкор. Сочетая жесткую подачу, скользкие панчи и ядовитые биты, RAM выдает по-настоящему агрессивные и захватывающие боевики, такие как «Пот», «Технокамикадзе», «Затмение», «Злой», «Neverland», «Blood» и многие другие.