RAM aka Грязный Рамирес презентует новый альбом в Москве
3 ноября 2023г., «Известия Hall»
RAM aka Грязный Рамирес — звезда рэп-сцены и один из самых быстрых и техничных баттл-MC России. Грязный Рамирес не ищет вдохновения ни в поп-музыке, ни в литературе, ни в мейнстрим-культуре, а постоянно находится в поисках чего-то аутентичного, что может подчеркнуть его фирменный рэпкор. Сочетая жесткую подачу, скользкие панчи и ядовитые биты, RAM выдает по-настоящему агрессивные и захватывающие боевики, такие как «Пот», «Технокамикадзе», «Затмение», «Злой», «Neverland», «Blood» и многие другие.
Выступления на сцене всегда имели огромное значение для Рамиреса. Живой звук, мощная энергия и новый материал с резкими битами и искрометным флоу ждут тебя на ноябрьском шоу Грязного Рамиреса. Прикоснуться к новому творению Рэма можно уже сейчас — свежий релиз «Action» представлен на всех цифровых площадках https://bnd.lc/ramaction.
3 ноября, клуб «Известия Hall» (Москва).
Для лиц старше 16 лет.