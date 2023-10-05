Немцу пришла посылка со скелетом редкого крокодила

В Германии в отношении мужчины, которому отправили посылку со скелетом крокодила, возбудили уголовное дело.

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В середине сентября таможенники Людвигсхафена обнаружили обезглавленный скелет крокодила, украшенный кристаллами, длиной около 25 см в одной из посылок. Никаких разрешительных документов к бандероли не прилагалось, так что ее содержимое было изъято.

Вид крокодилов, к которому принадлежит скелет, находится на грани исчезновения и охраняется государством, так что местная полиция начала выяснять обстоятельства произошедшего.

Для начала был опрошен получатель, который заявил, что должен был получить копию скелета, а не оригинал, чтобы ни одно живое существо в процессе создания не пострадало. Несмотря на это, экспертиза доказала: кости настоящие, пишет местное издание Die Zeit.