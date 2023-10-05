Для кошек и собак разработали мобильную игру

В социальных сетях обсуждают Jolly Dog. Это бесплатная мобильная игра, которая была разработана специально для домашних животных.

В нее уже играют питомцы по всему миру. Владельцы кошек и собак снимают ролики с играющими животными и выкладывают ролики под хештегом #jollydog. В TikTok у него уже более 145 миллионов просмотров.

Главная задача мобильной игры — поймать бегающую и издающую звуки зверушку, которая всячески привлекает внимание питомцев. По словам разработчиков, они тщательно продумали звуковое сопровождение и цветовую гамму под спектр зрения кошек и собак.