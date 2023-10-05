Латышские стрелки: откуда они взялись

Латышские стрелки сыграли значительную роль в истории России. Во время Первой мировой войны они были сформированы и отправлены на фронт для защиты Риги и других территорий. Стрелки проявили высокую боевую готовность и отбросили немецкие войска, что сделало невозможным блицкриг в отношении Риги. Благодаря их отваге и быстрой реакции, немцы не смогли продвинуться дальше и устремиться на Петроград.

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Однако, латышские стрелки не только сражались на передовой, но и оказывали сопротивление в тылу. Они обороняли участок на левом берегу Западной Двины, который был назван «Островом смерти» из-за масштабной газовой атаки, проведенной немецкими войсками. Стрелки смогли удержать оборону в течение 8 дней, но при этом было отравлено 120 человек.

Одной из героических битв, в которой участвовали латышские стрелки, был «Рождественский бой». В этом сражении они наступали на немцев и прорывались сквозь колючую проволоку под пулями противника. Однако, несмотря на героизм и стойкость, русская армия потеряла в этих сражениях 26 000 солдат, из которых 9000 были латышскими стрелками.

После Февральской революции латышские стрелки встали на сторону большевиков иошли в состав большевистской армии. Они активно участвовали в революционном движении и помогли Октябрьскому восстанию, блокируя железную дорогу для переброски войск противников. Латышские стрелки также выступили против латышских меньшевиков.