Переехавший в Россию итальянец назвал абсурдом одну русскую традицию

Ведущий передачи «Поедем, поедим!» на телеканале НТВ Федерико Арнальди, переехавший из Италии в Россию, назвал абсурдом парение в русской бане. Свои впечатления от этой традиции он описал в интервью для «Вокруг ТВ», доступном на YouTube.

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Арнальди признался, что его представления о русской бане не совпали с действительностью. Он предположил, что она будет похожа на турецкий хаммам и принесет ему наслаждение.

«Это тоже был для меня абсурд. (...) Заходишь. Уже не можешь дышать, 130 [градусов тепла]. Начинаешь [беспокоиться]: "Простите, а это реально безопасно?"» — поделился воспоминаниями о походе в баню ведущий.

Также он вспомнил, что во время парения его били вениками. В процессе ведущий попытался уточнить, для чего это нужно делать, и получил ответ, что так предписывает русская традиция и «это вообще хорошо». После парения, по словам Арнальди, его окунули в прорубь. Он уточнил, что на улице было 20 градусов мороза.

Ранее Арнальди заявил, что изучал русский язык, просто общаясь на нем с людьми. Он также добавил, что он до сих пор его учит.