Мужчина воссоединился с котом после его загадочной кражи таксистом

В США водитель такси уехал с котом, прежде чем его хозяин успел вытащить переноску из машины. О том, как американец воссоединился с кошкой пишет Washington Post.

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23-летний житель города Остин, штат Техас, Палаш Панди 30 сентября решил свозить свою черно-белую кошку Такс к ветеринару. Он вызвал такси в приложении Lyft, и они с Такс благополучно доехали до клиники. Однако, когда мужчина вышел из машины и начал открывать заднюю дверь, чтобы достать переноску, водитель неожиданно нажал на газ и уехал. Панди побежал за автомобилем, стуча по багажнику и окнам, но таксист не остановился.

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Шокированный произошедшим владелец кошки начал писать и звонить водителю такси через мобильное приложение. Таксист ответил лишь спустя два часа и сообщил, что в его машине «не оставалось никаких вещей» и нет черно-белого кота. После этого загадочного ответа Панди позвонил в службу спасения и подал заявление о краже кота. Затем мужчина связался со службой поддержки Lyft, где ему сообщили только, что в случае возврата забытых вещей они снимают 20 долларов (около двух тысяч рублей) с клиентов «за время и усилия водителя».

Отчаявшийся Панди решил рассказать о случившемся в соцсетях, понадеявшись, что пользователи из Остина смогут помочь ему. Его тред в X (бывший Twitter) набрал больше десяти миллионов просмотров и сотни комментариев. Люди отмечали в постах Lyft и местные телеканалы.

После поднявшейся шумихи Панди получил звонок от водителя такси, который рассказал, что с ним связалась полиция. Он объяснил Панди, что уехал в спешке из-за аллергии на кошачью шерсть и что отменил бы заказ, если бы знал, что мужчина едет с котом. Водитель также сообщил, что после заказа Панди у него было много пассажиров, но никто из них ничего не говорил о коте.

Через день с заявлением в X (бывший Twitter) выступил основатель компании Lyft Дэвид Ришер. Он признал, что первоначальная реакция службы поддержки была неадекватной, и сообщил, что компания активно вовлечена в ситуацию и делает все возможное, чтобы выяснить, куда пропало животное. По его словам, фото кошки разослали всем водителям сервиса и компания организовала собственную поисковую операцию. Ришер также попросил прекратить преследование таксиста, в чей адрес меньше, чем за сутки, поступило множество угроз и оскорблений. При этом на время расследования мужчину отстранили от работы.

Во второй половине дня в воскресенье один из участников поисковой операции сообщил, что нашел черно-белую кошку возле офиса компании по продаже недвижимости в нескольких километрах от ветеринарной клиники. Переноски рядом не было. Такс удалось поймать и вернуть хозяину.

Счастливый Панди сообщил подписчикам, что с Такс все в полном порядке и что помощь, которую он получил от пользователей соцсетей, возродила его веру в человечество. Полиция и руководство Lyft продолжают расследование, чтобы выяснить, что именно произошло с Такс.