Учительница из России выиграла в лотерею почти два миллиона рублей
Преподаватель социологии Дарина Гулина выиграла в лотерею почти два миллиона рублей на квартиру. Она призналась, что не надеялась на приз, а лотерейный билет купила ради развлечения.
Дарина Гулина - уроженка Тулы, а сейчас живет и работает в Москве. Помимо социологии, учительница готовит учеников к успешной сдаче экзаменов, а в свободное время занимается волонтерством. Купив лотерейный билет, женщина смогла выиграть 1,7 млн рублей на покупку квартиры в рамках "Жилищной лотереи".
- Мы не рассчитывали на крупный приз, купили билеты ради развлечения. Теперь ввели в семье традицию: участвовать в гослотереях по праздникам. Выигрыш оформили деньгами. Я помогла материально близкому человеку, который сейчас на пенсии, и себе немного оставила на жизнь, – приводит слова победительницы tsn24.ru.