Учительница из России выиграла в лотерею почти два миллиона рублей

- Мы не рассчитывали на крупный приз, купили билеты ради развлечения. Теперь ввели в семье традицию: участвовать в гослотереях по праздникам. Выигрыш оформили деньгами. Я помогла материально близкому человеку, который сейчас на пенсии, и себе немного оставила на жизнь, – приводит слова победительницы tsn24.ru.