Бахчисарайский дворец: гарем

Из истории крымских татар, династии Гераев и потомков Джучидов.

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Одним из крупнейших государств, наследников Золотой Орды, было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии.

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Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах.

Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника "История крымских татар". Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

Гарем

Время постройки гаремного комплекса — XVIII в. (после 1736 г., когда было построено четыре гаремных корпуса). Материал — кирпич, фахверк, крыша — черепичная.

Впервые сооружения дворца, включая и постройки гарема, были описаны османским путешественником Эвлией Челеби.

Краткое упоминание гарема в Бахчисарайском дворце относится к 1736 г. Это описание капитана русской службы Кристофа Германа Манштейна, дважды опубликованное в переводе на русский язык:

"Между старыми и новыми палатами много еще строений с разными покоями, из которых примечания достойнейшие: сераль, близ новых палат и между прочими апартаментами женская баня и передняя палата немалая с большим мраморовым бассейном посредине, глубины полтретья фута, а в диаметре полторы сажени, и вода в него течет из фонтанов; округ бани внутри сделаны фонтаны и бассейны мраморовые и некоторые кабинетцы отделенные, и в каждом особый фонтан и бассейн".

В другом варианте перевода:

"Между этим строением и старым двором находятся еще другие здания, из которых самое замечательное — сераль, примыкающий к новому дворцу. В этом серале, между прочим, находится и женская баня, в которую ведут большие сени. В середине бани устроен мраморный бассейн большого размера, с фонтаном, глубиною 7 ½ футов и от 11 до 12 диаметром, из которого вода выливается в баню. По бокам и кругом устроены еще до 12 маленьких лавок, каждая на одну особу, с краном и бассейном. Подле этой большой бани устроены еще отдельные кабинеты, снабженные каждый фонтаном и мраморным бассейном на две особы.



Отапливается баня под полом в самой середине, и все так устроено, что можно и простудить, и нагреть баню, по желанию, а воды на каждого хватает сколько угодно. Все эти бани со сводами, свет проникает через небольшие окошечки, пробитые в стене. Поблизости старого ханского дворца находится еще другая баня, убранная белым мрамором, но она устроена только на одну особу.



Все эти различные строения окружены садами и фонтанами свежей и чистейшей воды, проведенной из горных источников, и хотя постройка их не отличается ни правильностью, ни роскошью, они нравятся своей опрятностью и изяществом".

Реальное время

На схематичном и условном плане Клеемана (1769 г.) указано здание под номером 2: "Harem: Wohnung des Frauenzimers" — "Гарем, женские комнаты". Однако на этом изображении видна только крыша.

На плане Джакомо Тромбаро (1787 г.) в легенде сказано: "Гарем, или женская половина, где пребывали женщины, куда мог входить только муж или евнухи и всякому постороннему мужчине вход был запрещен под страхом смерти". К этому зданию (№16 на плане Тромбаро) с северной стороны пристроен фонтан. За зданием был расположен фруктовый сад. К северу были расположены помещения для евнухов и баня. Под номером 22 указано: "Два других гарема, которые были восстановлены приказанием императорского правительства", под номером 23: "Кухня меньшего гарема".

Здание под №16 на плане Тромбаро — сохранившийся до сего дня корпус гарема. Отличие от современного здания — устройство входной лестницы (односторонняя, почти примыкающая к стене), расположение дверного проема (в южной части), количество окон, отсутствие каминных выступов с западной стороны.

Петр Симон Паллас (побывал в Бахчисарае в марте 1794 г.) застал гарем уже разрушающимся: "Рядом с помещениями ханов находятся маленькие комнаты гарема, плохо убранные и уже почти разоренные; подле них — постройки; над ними возвышается киоск, похожий на клетку, в нем ханы обычно держали соколов, и из него по направлению через мечеть открывается несравнимый и самый романтический вид на скалы края города в его северной части. К строениям гарема прилегают несколько садов, и в них — маленькая каменная купальня; но большая, выложенная мрамором, бывшая подле дворца, совершенно разорена".

На плане Вильяма Гесте (1798 г.) корпус гарема в плане ближе к современному (двусторонняя входная лестница, перекрытая крышей). Однако в вариантах изображения восточного фасада у Гесте видим с южной стороны здания пристроенное к нему сооружение.

По описанию Э.-Д. Кларка, побывавшего в Бахчисарае 31 июля — 1 августа 1800 г., гарем состоял "из группы весьма посредственных покоев квадратной формы, ведущих из одного в другой, не имеющих ни пышности, ни удобства. Эти покои отделены от дворца и окружены садом с высокими стенами. Благодаря закрывающим окна решеткам и высаженным перед ними деревьям, несчастные пленницы, некогда обреченные на жизнь внутри, едва ли имели возможность увидеть даже небо... Наиболее примечательная часть сераля — это вход, по извилистому коридору, такому узкому, что пройти здесь мог только один человек за раз, причем ему приходилось ступать так близко к стражнику, что он разбудил бы его, даже если бы тот заснул. В этот проход хан спускался по особой лестнице, предназначенной для него одного".

Реальное время

У его товарища Реджинальда Хебера, который посетил Бахчисарай в 1806 г., читаем:

"...Дворец, который, не будучи ни большим, ни правильно спланированным, тем не менее, благодаря живописному стилю своей архитектуры, своей резьбе и позолоте, своим арабским и турецким надписям и фонтанам прекрасной воды в каждом дворе, заинтересовал меня более, чем я могу выразить. Его покои, за исключением зала правосудия, низкие и нерегулярные. В одном [из них] есть множество дурных картин с разными видами Константинополя и, к моему удивлению, изображениями птиц в полете, вопреки магометанскому запрету на изображение любых животных. Он содержится в удовлетворительном состоянии, а на диванах в лучших комнатах еще остались подушки. Покои, которые занимала императрица Екатерина, отделаны в жалкой манере бальных залов с люстрами и прочим, являясь исключением из общего стиля. Гарем — бедная постройка, отделенная от прочих апартаментов небольшим, окруженным стенами садом и имеющая кухню, с шестью или восьмью маленькими и бедными спальнями, каждую из которых (как нам рассказал наш проводник — еврей, помнивший его во времена ханов) обычно занимали две дамы. В саду есть большой очаровательный киоск, окруженный решетками, с идущим по кругу диваном внутри, в центре вымощенный мрамором и имеющий фонтан".

Вероятно, именно этот киоск (у Тромбаро — баня?) сохранялся вплоть до 1850-х годов (он есть на модели Кизеветтера). Приезд Александра I в Бахчисарай в 1818 г. привел к разборке около 70 жилых комнат, которые находились в ветхом состоянии: было снесено три из четырех корпусов.

Состояние гаремных корпусов зафиксировано в "Описании найденных в натуре ветхостей Азиатскому в Бахчисарае дворцу, оставшемуся от бывших крымских ханов, сделанном сентября дня 1820 года" архитектором Колодиным. Колодин различал малый и большой гаремы. Сохранившийся теперь корпус назван у Колодина "большим гаремом". В ходе колодинской перестройки здание утратило угловую пристройку.

"Малый гарем" был вскоре разобран. Строительный Комитет МВД (дворец находился в ведении Министерства внутренних дел) в апреле 1821 г. предлагал строения малого гарема, за исключением беседки с фонтаном, уничтожить. Разрешение на это было получено в июне 1822 г. Архитектор Колодин в соответствии с этим предлагал "назначенное по плану малого гарема строение и баню разобрать, а беседку с фонтаном починкою исправить". Малый гарем был разобран в сентябре — октябре 1822 г. Состояние гарема в 1820 г. описал И.М. Муравьев-Апостол: "Резные домики, в коих некогда жертвы любви, или, лучше сказать, любострастия, томились в неволе, представляют теперь печальную картину разрушения: обвалившиеся потолки, изломанные полы. Время сокрушило узилище..."

На гравюре Кирстена-Пассека представлен вид гарема к 1840 г. — илл. 17. На макете Кизеветтера (1844 г., илл. 16) рядом с корпусом гарема видна сохраняющаяся беседка. Она же отмечена и на плане 1855 г. (илл. 18).

Реальное время

Ф. Домбровский в 1863 г. писал о гареме:

"При одном слове этом любопытство становится сильнее и нетерпеливее. Но, гарема нет! Только небольшая часть здания, заключавшего в себе, по словам старожилов, 73 комнаты, в которых помещались молодые затворницы и их стража, пощажена рукою времени; уцелело только три комнаты и прелестная стеклянная беседка с вечно журчащим внутри ее фонтаном; уцелели также огромные фруктовые деревья (груши и ренклоды) и величественные руины, современники Гераев. В полуразрушенном виде гарем сохранялся до 1818 года, то есть до приезда в Бахчисарай Императора Александра Благословенного. В этом году необходимость заставила разобрать 70 комнат самых ветхих, и оставлены только те, которые возможно было поддержать. Тут были и особые бани — роскошь и единственный комфорт восточной женщины-узницы, и особые помещения для евнухов и безобразных кадынь. Убранство комнат гарема было такое же, как и покоев ханских; из остатка здания видно, что все комнаты освещались окнами в два яруса; в нижнем ярусе — двойные рамы и решетки. Гаремный двор имеет в окружности 98 сажен и обнесен каменною стеною, которая имеет в вышину около 4 сажен".

В 1866 г. роспись интерьеров была возобновлена "декоратором" Яковлевым. Состояние внутреннего убранства зафиксировано в описании (второй половины 1890-х годов), сохранившемся в архиве Н.И. Веселовского. Гарем, "заключающийся в трех комнатах с восточными каминами с двумя крытыми балконами и галереею. Комнаты с окнами в два света пестро раскрашены и прекрасно освещены, разнообразные стекла верхних гипсовых рам дают чрезвычайно приятные для глаз лучи света, вокруг стен тахты и шкапы, полы покрыты циновками и коврами, с окрашенных деревянных потолков в каждой комнате спускается люстра. Яркая окраска этих комнат очень эффектна при освещении"

Г. Котов, изучавший дворец в 1890-е годы, писал о гареме так: "Несравненно интереснее по отделке здание гарема. По-видимому, эта часть дворца ремонтировалась менее, чем прочие его постройки. Здесь сохранились богатый резной наличник у входа на галерею; характерная балюстрада и столбы, по-видимому, также старинные. Столбы эти обшиты новыми досками, под которыми находятся дубовые брусья, довольно ветхие и выкрашенные красной краской, как и обшивка.

По всей вероятности, эта окраска столбов в темно-красный цвет (местной краской) практиковалась при ханах; во всяком случае она производит довольно приятное впечатление на глаз и кажется типичной. Внутри гарема особенно характерны обработка дверей и валики по стенам, и потому образующие нечто в роде алькова и как бы отделяющие самою комнату от входной ее части. На этих валиках и дверях сохранилась под новой окраской прежняя. В общем стиль здания гарема отличается некоторой чистотой, и поэтому здание можно считать построенным ранее ханствования Крым-Гирея".

Несмотря на это, академик Н.П. Кондаков считал, что существующий корпус гарема построен заново: "В 1824 году снесен весь гарем, а вместо него выстроен дачный флигель с этим названием. Гарем был снесен еще в 1818 году; вместо него показывают длинную деревянную галерею в постройке, очевидно, переделанной до неузнаваемости. Но и здесь входное крыльцо сохранило чудом уцелевшую старинную, или даже древнюю, татарскую резную дверь, скорее, наличник этой двери, весь прорезной и украшенный резьбой, представляющей вазы, растения, плоды и пр.".

Внешний облик здания до реставрации представлен на фото 1921 г.

Реальное время

В 1981—1989 гг. производилась реставрация корпуса: была полностью заменена кровля на террасе и в первой и второй комнатах. Восточный фасад был приближен к облику здания, который отражен на разрезах Гесте. Обновлена роспись фасада, во второй комнате на дверных коробках-порталах и деревянных частях раскрыт орнамент XVIII в. в стиле турецкого барокко. В третьей комнате раскрыты так называемые "зеркала" (панели), росписи на стенных шкафах под мрамор, а на падугах потолка — арабские надписи (илл. 19). Эти надписи представляют собой фрагменты из т. н. "касыды Плаща" (аль-Кавакаб ад-Дурия фи Мадх Хайр аль-Бария) имама Бусири (строки 23—24).