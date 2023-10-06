Всемирный день улыбки отмечается 6 октября

Ежегодно в первую пятницу октября отмечается Всемирный день улыбки. В этом году он выпадает на 6 октября.

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Этот праздник появился благодаря американскому графическому дизайнеру Харви Боллу. В 1963 году одна страховая компания заказала у него логотип, который бы поднимал настроение ее сотрудников. Художник, недолго думая, нарисовал желтую улыбающуюся рожицу. Она настолько понравилась как работникам фирмы, так и ее клиентам, что смайлик украсил не только визитки и бейджи сотрудников, но и всю сувенирную продукцию компании. Кстати, за придуманный логотип Харви Болл получил всего 45 долларов.

Мировую известность улыбающаяся рожица получила в 1970-е годы, когда двое испанцев придумали для него слоган «Have a Happy Day» («Хорошего дня»). Стали выпускать множество товаров, украшенных смайликом, — от футболок до кружек и открыток.

В 1999 году Харви Болл основал «Всемирную корпорацию улыбок», весь доход которой идет на благотворительность, и учредил Всемирный день улыбок. Праздник отмечается в первую пятницу октября, потому что октябрь — это середина осени, время, когда у многих начинается хандра и депрессия, а пятница практически всегда располагает к улыбке, поскольку впереди целых два выходных. У праздника существует девиз — «Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя бы одной улыбке!»