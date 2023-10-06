Этноблогер объяснил, почему осенью ненцы просыпаются от гогота куропаток

– Позже вставать нельзя, – приводит слова жителя Тазовского района издание «Федерал Пресс». По словам тундровика, если ненцы проснутся позже, то они могут потерять своих оленей, так как парнокопытные все разбредутся. Кроме того, существует большая вероятность остаться без улова – рыбу в сетях попортят птицы.