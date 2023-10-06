Этноблогер объяснил, почему осенью ненцы просыпаются от гогота куропаток
Осенью ненцы просыпаются с восходом Солнца или от гогота куропаток. О том, почему это необходимо, рассказал ямальский этноблогер, представитель КМНС, сотрудник «Меретояханефтегаза» Афанасий Тэсида.
– Позже вставать нельзя, – приводит слова жителя Тазовского района издание «Федерал Пресс». По словам тундровика, если ненцы проснутся позже, то они могут потерять своих оленей, так как парнокопытные все разбредутся. Кроме того, существует большая вероятность остаться без улова – рыбу в сетях попортят птицы.
Афанасий Тэсида также рассказал, что ненцам-оленеводам запрещается охотиться на гусей и уток. При этом рыбаков данный запрет не касается.