На Алтае котята снежного барса заигрались с видеоловушкой и сломали ее
Котята снежного барса сломали одну из трех видеоловушек в национальном парке "Сайлюгемский". Видео инцидента, снятое на другую камеру, публикуют "РИА Новости".
Звери игрались в долине реки Талдура и в какой-то момент заметили необычный для окружающей их среды черный предмет. Они приблизились к камере и, поняв, что она не представляет для них никакой опасности, решили привлечь ее для своих игрищ.
Напротив этого места располагается другая камера: именно она и записала все происходящее.
"Дикие звери часто ломают или сваливают автоматические камеры. Так, в Бурятии самка ирбиса даже получила имя "Гроза фотоловушек". Камеры фиксируют, как их ломают медведи, росомахи, ирбисы нюхают, скребут, метят фото и видеоловушки", – рассказали в пресс-службе парка.
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