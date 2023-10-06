Ираидин день: что нельзя делать 6 октября

6 октября православные верующие чтят память святой мученицы Ираиды. Она запомнилась своей верностью и любовью к Господу, которые смогла сохранить, несмотря на муки и пытки, выпавшие на ее долю.

В этот день, согласно поверьям, нужно было положить в карман или кошелек какую-либо монету с изъяном – такой ритуал, как верили наши предки, должен был принести в семью богатства и увеличить доход. А вот тех людей, которые страдали от проблем с деньгами, 6 октября стоило обходить стороной, дабы не привлечь в свою жизнь нищету.