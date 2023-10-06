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Ираидин день: что нельзя делать 6 октября

6 октября православные верующие чтят память святой мученицы Ираиды. Она запомнилась своей верностью и любовью к Господу, которые смогла сохранить, несмотря на муки и пытки, выпавшие на ее долю.

Ираидин день: что нельзя делать 6 октября
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В этот день, согласно поверьям, нужно было положить в карман или кошелек какую-либо монету с изъяном – такой ритуал, как верили наши предки, должен был принести в семью богатства и увеличить доход. А вот тех людей, которые страдали от проблем с деньгами, 6 октября стоило обходить стороной, дабы не привлечь в свою жизнь нищету.

6 октября все те, у кого в доме были печи или камин, приглашали в свое жилище мастеров-печников, чтобы те проверили исправность дымоходов и прочего перед наступлением долгой зимы.

Что нельзя делать 6 октября

  • Плохой приметой считалось уповать на свою судьбу. Любые разговоры, в которых человек жаловался на свое положение, многочисленные проблемы или несчастья, могли обернуться еще более темной полосой в жизни для говорящего.
  • Крупные и необоснованные покупки, большие незапланированные траты в этот день могли привести к появлению проблем с финансами. А товары, приобретенные в этот день, так или иначе не принесли бы радости и довольно быстро вышли бы из строя.
  • Хвалить кого-то и делать комплименты, даже если они искренние и от души, не стоит. В Ираидов день любая похвала может обернуться сглазом, а человек, которого вы восхваляете, может лишиться своей красоты и удачи.
  • Конфликты и споры с любимым человеком в этот день могут заметно испортить отношения на долгое время. Избегайте критики и осуждений друг друга, дабы не разругаться на долгий срок.
  • Не берите деньги в долг и не одалживайте сами – это грозит большими финансовыми трудностями и конфликтами с близкими.

Нельзя надевать чужую обувь и ругаться: приметы на 4 октября

Погодные приметы

  • Гуси летят очень высоко и громко кричат – холода уже близко.
  • Ночью вокруг луны явно виден ореол – предстоит резкая смена погоды.
  • Иней на траве предвещает ясные и солнечные дни.
  • На закате видны красные тучи – приближаются ливневые дожди.