Кинолог объяснил, почему собаки могут бегать за своим хвостом

Собаки могут бегать за своим хвостом не только из-за желания выплеснуть энергию, но и из-за проблем со здоровьем, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с «Радио 1» он уточнил, что причин для такого поведения может быть много, поэтому следует внимательно оценить, все ли с питомцем в порядке.

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Такое поведение может быть обосновано не только потребностью выплеснуть лишнюю энергию, но и болью или проблемами со здоровьем и психикой. Если со здоровьем любимца все хорошо, то такое поведение можно объяснить особенностями конкретной собаки, — пояснил специалист.

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Если собака бегает за своим хвостом ради того, чтобы себя развлечь, хозяину стоит задуматься, достаточно ли внимания он уделяет своему любимцу. Кинолог советует в такой ситуации включить в расписание питомца больше активностей. Также рекомендуется проверить собаку на наличие блох. Из-за сильного зуда животное будет пытаться укусить собственный хвост, рассчитывая облегчить боль. Определить наличие блох можно по темно-коричневым пятнам. Голубев призывает помыть собаку с шампунем и обработать специальным средством.

Кинолог напомнил, что такое поведение чаще всего встречается среди щенков. Он отметил, что таким образом собака знакомится с окружающим миром и изучает себя. С возрастом питомец может перестать бегать за хвостом без вмешательства хозяина. Если же взрослая собака так себя ведет, то нужно внимательно проверить ее на наличие аллергии. Основными симптомами будет выпадение шерсти, покраснения на коже, постоянные попытки животного чесать себя.

Еще одна распространенная причина таких игр домашнего любимца — стресс. Погоня за собственным хвостом может успокаивать животное. Чтобы справиться с этой проблемой, нужно найти причину тревоги. Как только источник стресса исчезнет, собака вернется к своему обычному поведению.