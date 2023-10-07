Какие праздники отмечают в России и мире 7 октября

В России и во всем мире 7 октября отмечают ряд важных и интересных праздников, связанных с самыми разными сферами жизнедеятельности общества. В эту дату празднуют Всемирный день ванны, Всемирный день каратэ и День образования штабных подразделений МВД России.

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Всемирный день ванны

День ванны — это больше, чем просто повод скоротать время, погрузившись в теплые воды. Этот день призван напомнить и порадоваться появлению ванны в Англии в 1828 году и заказать доставку вкуснейших блюд в любимом сервисе. В мире, где требования к времени высоки, приятно знать, что есть один день в году, когда можно вернуть себе право расслабиться на досуге.

Всемирный день каратэ

Праздник появился сравнительно недавно, но уже полным ходом начал набирать популярность в различных странах мира, в том числе и в России. В этот день проходят знаковые турниры и показательные выступления, эксперты и мастера боевых искусств организуют семинары и праздничные тренировки каратэ. Программы тренировок охватывают различные категории каратистов: начинающих и продвинутых, детей и взрослых, лиц с ограниченными возможностями здоровья и старшего возраста. Каратисты участвуют в кумите, выступают в одиночных и групповых соревнованиях по ката.

День образования штабных подразделений МВД России