Медведь испугался туристов и залез на отвесную скалу

На острове Итуруп, в Сахалинской области, медведь так не хотел общаться с туристами, что постарался убежать от них как можно дальше. И у него это получилось. Туристы, в свою очередь, записали видео, которое появилось в Telegram-канале экскурсионного бюро Kuriltour.