Медведь испугался туристов и залез на отвесную скалу
На острове Итуруп, в Сахалинской области, медведь так не хотел общаться с туристами, что постарался убежать от них как можно дальше. И у него это получилось. Туристы, в свою очередь, записали видео, которое появилось в Telegram-канале экскурсионного бюро Kuriltour.
Туристы, отправившиеся в каньон Белых скал, были впечатлены сообразительностью мелведя.
«Обратите внимание, где скала в 90 градусов, он начинает делать себе лестницу. Ну очень умный», — написал автор видео.
В канале уточняется, что медведь благополучно спустился, когда туристы ушли.
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