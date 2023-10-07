Самый большой интерактивный купол открыли в Дубае

Эффект полного погружения достигается при помощи планшета с функциями дополненной реальности. Посетители могут сами создавать уникальное содержание и изменять 360-градусную лазерную проекцию.

«Мы проверили, как здесь все работает. Здесь действительно у посетителя получится взаимодействовать с куполом. Уже в январе управлять проекцией сможет любой желающий со своего телефона», – рассказал исполнительный креативный директор проекта Амна Абулхул.

Купол был спроектирован, чтобы проводить концерты и перформансы. Его название – «Аль Васл» – в переводе с арабского означает «связь». Размер – больше 24 тысяч квадратных метров. Он оснащен сенсорным дисплеем по всей поверхности. Официальный арбитр рекордов Гиннесса Альвалид Осман отметил архитектурное совершенство сооружения и его значение для тех, кто его испытал.