Грех, любовь и колдовство: как влюблялись, женились и разводились на Руси

Кажется, разница между селянами Х века и нами сегодняшними не так велика. Люди все еще мечтают о любви, полагаются на судьбу, отдаются страсти, женятся и создают семьи... И тогда, и сейчас интимные отношения — важная часть жизни человека. Надежда Адамович и Наталья Серегина, этнографы и авторы книги «Интимная Русь», решили исследовать романтическую и сексуальную жизнь предков. Что мы унаследовали? А от чего отказались?

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Древнерусский пикап

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Мужчины на Руси точно умели завоевывать сердца женщин. Правда, делали это, мягко скажем, своеобразно. Для начала нужно было определиться с местом: «Во церкви стоя, взирал на жены, и на девицы, и на лепыя отрокы, в мыслях блудя». Далее включалось обаяние: «Следовало “помигать”, то есть подмигнуть, а затем… отдавить желаемой ногу». «С похотию», разумеется. Когда дело доходило до поцелуя, то в ход шел самый сексуальный — «татарский». Хотя сейчас его называют «французским». Судя по всему, целовались наши предки до умопомрачения: «с похотию до истицания» и «до семени с мужем, испустивши семена на землю».

Что касается секса: он на Руси, очевидно, был. Но вот языческие и христианские традиции и в этом вопросе вносят разногласия. Для XI–XIII веков сохранялись и привычная славянам интимная свобода, и религиозный запрет, трактующий сексуальные отношения как грех. Историк Наталья Пушкарева подсчитала, что русский человек, порядочный христианин, имел бы не больше пяти сексуальных контактов в месяц. Да, и вступать в связь дважды за ночь тоже запрещалось.

Признания в любви

Признаваться в любви нашим предкам было тяжело. И дело вовсе не в их характере или обычаях. Само слово «любовь» имело совсем не привычное для нас значение. Впервые его употребляют в договоре князя Игоря с Византией в 944 году: «И отсюда узнают в иных странах, какую любовь имеют между собой греки и русские».

Ничего личного — только дружба и согласие. Объяснение этому явлению есть: в старославянском и древнерусском языках слово «любовь» использовалось в религиозном контексте. Например, «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем». Возвышенное чувство без единого намека на плотскую любовь: сострадание, милосердие, дружба и согласие — целый синтез понятий.

Зафиксировать это помогла литература. В «Повести временных лет» «любовь» встречается 47 раз и только в одном случае обозначает отношения между мужчиной и женщиной. Пройдет еще шесть столетий, прежде чем появится первое отечественное литературное произведение о взаимоотношениях мужчины и женщины — «Повесть о Петре и Февронии». Хотя с Ромео и Джульеттой их по-прежнему мало что связывает.

Традиции сватовства

Брак на Руси заключался всегда по воле родителей. Интересно, что жених и невеста даже не знали друг друга до самого бракосочетания. В документах XVII века упоминается, что жениху запрещается видеть невесту «во все время, пока продолжается сватовство».

Смотрины для жениха проводились только в случаях особой настойчивости. Но здесь мог быть подвох. К венцу невеста всегда шла с закрытым лицом. А потому на смотринах могли показать другую дочь, более симпатичную и видную. Практика подмены сохранялась вплоть до начала ХХ века!

Всем процессом сватовства руководила либо мать жениха, либо его пожилая родственница. Входя на крыльцо, женщина ставила правую ногу на первую ступень и притом говорила: «Как нога моя стоит твердо и крепко, так слово мое будет твердо и лепко, тверже камня, лепче клею и серы сосновой, острее булатнаго ножа; что задумаю, да исполнится».

Отправлявшиеся сватать должны были позаботиться о том, чтобы сватовство прошло гладко и успешно. Чтобы уберечь будущую семью от колдунов, в дом невесты положено было заходить не с улицы, а с задворок. Весь процесс сопровождался молитвами. Наравне с религиозными обрядами произносили и заговоры, перевязывая ножки стола поясом: «Не я вяжу — Божья Мать вяжет, ангели с архангели узелки подвязывають».

«Семью одевали в рубахи и укладывали на ложе»

Свадебный обряд — это не просто праздник. Весь процесс знаменовал совершенно новый этап жизни — обретение статуса семейного человека, имеющего право на интимную жизнь. Этнографы отмечают, что структура обряда сформировалась еще в домонгольском периоде и переплетала в себе и христианские, и языческие элементы. Многие из них, к сожалению, не сохранились до наших дней, но исследователи находят удивительные факты.

Так, чешский археолог и этнограф Любор Нидерле восстанавливает начало русской свадьбы. Праздник начинался с заручин, или обручения. Молодожены дарили друг другу подарки: обязательно вручали яблоко и курицу. Невесту, облаченную в особое свадебное одеяние — называлось оно «наметька», — провожали до дома жениха, где ее встречали медом и хлебом, обсыпали зерном, маком, горохом. Далее троекратное шествие вокруг очага и «привал» на звериной шкуре.

Каравай, который в наше время достается жениху и невесте, делили между гостями. А еще невесте торжественно расплетали косы, cостригали ее волосы и покрывали голову чепцом. После новую семью одевали в рубахи и укладывали на ложе. А гости продолжали веселье.

Многоженство и гаремы по-русски

Многоженство для славян было не просто приемлемым, а даже весьма распространенным. В заметках путешественника Ибрагима ибн Якуба упоминаются славянские гаремы, в которых держат более 20 женщин. Хотя и этого русам было мало. Предки-язычники укрепили практику наложничества.

Но не спешите сравнивать древнерусские гаремы с владениями султана Сулеймана. Русские жены никогда не жили под одной крышей, не спешили к мужу по первому зову. Такое было только у князя Владимира.

«В целом же на Руси были не гаремы, а, скорее, параллельные семьи; мужчины заводили их открыто и не стесняясь. Женатый мужчина мог сделать своей наложницей любую девушку из дворни, которая после этого получала вполне официальный статус, хотя, конечно, и более низкий, чем супружеский», — комментируют исследователи.

Гендер-пати на Руси

Современные родители, прибегая к технологиям УЗИ, испытывают трепет и приятное волнение от ожидания: кто же у них будет? А вот наши предки считали, что они сами вправе решать, кому появиться на свет. Они даже придумали целый ряд способов повлиять на пол ребенка.

Наши «прапра» верили в то, что в каждом человеке — два начала. Правая часть тела — мужское начало, левая — женское. «При “производстве” мальчика мужчине следовало начинать супружеский акт с правого бока, а если нужна была девочка — с левого», — приводят интересный факт этнографы.

Во Владимирской губернии полагали: чтобы «произвести потомство мужского пола, муж должен ложиться спать по правую руку жены»; а в Вологодской — что для рождения мальчика женщине надо после близости полежать какое-то время на правом боку.

Если хотели девочку, можно было воспользоваться одним из следующих советов: мужу после интима перекатиться через жену или, как в Новгородской области, просто не отворачиваться друг от друга. А вот украинцы считали, что, чтобы получился мальчик, секс должен стать неожиданностью для женщины.

Как подать на развод в Древней Руси

А можно ли было развестись в дохристианской Руси? Историки выдвигают противоположные точки зрения. С одной стороны, для язычников развод — пустяк. Подтверждение нашлось в «Повести временных лет»: «Муж и жена шли к проточной воде и становились каждый на противоположном берегу речки или ручья и, взявшись за концы толстую холсту, тянули ее до тех пор, пока не разрывали, после того расходились куда им угодно и делались свободными».