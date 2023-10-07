Змея забралась под капот машины и напугала автомобилистку

В Находке полутораметровая змея забралась под капот автомобиля и не на шутку напугала его владелицу. Женщина тут же вызвала спасателей, сообщает «МИР 24».

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Незваная пассажирка спряталась в моторном отсеке и на уговоры покинуть машину добровольно не реагировала. Пришлось применить физическую силу. В итоге спасатели извлекли змею и выпустили в лесополосу. Полутораметровая рептилия оказалась амурским полозом. Она относится к семейству ужеобразных и абсолютно безопасна для человека.