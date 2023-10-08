Рождество Христово в 2024 году. Когда отмечают, история и традиции праздника

7 января 2024 года в России отмечают праздник Рождества Христова, день появления на свет Спасителя. Это один из самых главных православных, да и вообще христианских праздников. В этот раз он приходится на предпоследний день новогодних каникул. О том, как правильно отметить рождение Иисуса Христа, о традициях празднования, об истории и обычаях Рождества — в материале «Ленты.ру».

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Когда отмечают Рождество Христово в России?

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Рождество Христово в России ежегодно приходится на один и тот же день — 7 января, в 2024 году это воскресенье. Дату отмечают по юлианскому календарю, поскольку этого летосчисления придерживается православная церковь, многие католики восточного обряда и ряд российских протестантов. Православные верующие считают Рождество вторым по значимости праздником после Пасхи, светлым и радостным днем.

7 января — официальный выходной, который входит в число новогодних праздничных дней. С 30 декабря по 8 января продлятся новогодние каникулы в 2024 году.

У многих других христианских конфессий, живущих по григорианскому календарю, празднование Рождества происходит по новому стилю, 25 декабря, — например, у католиков, протестантов, а также в Румынской, Болгарской, Кипрской, Албанской церквях, православной церкви в США.

История Рождества Христова

Согласно Священному Писанию, в этот день Иисус Христос появился на свет в мире людей. Это случилось в иудейском Вифлееме — Божья мать, Пресвятая Дева Мария со своим мужем Иосифом прибыли туда на объявленную властями перепись населения. Однако им не удалось найти места для ночлега, и они остановились в пещере, в которую на ночь загоняли домашний скот. Именно там и родился Христос.

Рождению младенца предшествовало пророчество, обещавшее пришествие в мир Спасителя. Оно было описано в Ветхом Завете почти за шесть веков до самого события. Когда в небе появилась Вифлеемская звезда, путешествующие волхвы восприняли ее как знак исполнения этого пророчества. Волхвы явились к месту рождения Иисуса, чтобы поклониться Божественному младенцу и преподнесли ему драгоценные дары — золото, ладан и смирну.

О рождении Спасителя вскоре узнал царь Ирод, который тогда правил в Иудее. В пророчестве было сказано, что младенец в будущем станет царем Иудейским, поэтому Ирод приказал найти его и уничтожить. Когда мальчика не смогли обнаружить, Ирод велел избавиться ото всех детей младше двух лет в Вифлееме и окрестностях. Однако ангел предупредил Иосифа, который смог спрятать свою семью.

История Рождества в России

В нашей стране отмечать Рождество начали в X веке, после крещения Руси. Но до начала XIX века в этот праздник не было массовых гуляний. Обычай организовывать рождественские балы и приемы, устраивать праздничные ярмарки в городах и селах, а также ставить в домах украшенные елки и класть под них подарки пришел из европейских стран.

С приходом советской власти и последовавшими гонениями на религию елки были запрещены — как и все прочие символы Рождества.

В послевоенные годы елки вновь появились в домах советских граждан, правда, теперь уже в виде новогоднего атрибута, никак не связанного с религиозным праздником.

Рождество официально вернулось в Россию в 1991 году.

Рождественские традиции сегодня

В этот день люди поздравляют друг друга с праздником, желают здоровья и благополучия, дарят подарки и устраивают детские мероприятия. Однако для верующих рождественские обычаи наполнены особым смыслом и значением.

Рождеству предшествует пост, строгий и долгий — он начинается 28 ноября и заканчивается в Сочельник, 6 января, накануне праздника. Несмотря на то, что праздничным днем является 7 января, отмечают Рождество Христово в ночь с шестого на седьмое.

В Рождественскую ночь во всех храмах проходят праздничные службы, по окончании которых в церкви вносят изображение Вифлеемской звезды, появившейся на небе при рождении Иисуса Христа. После службы верующие возвращаются домой и садятся за праздничный стол.

Что едят на Рождество?

На 6 января в православных семьях готовят праздничный ужин, в котором должно быть 12 постных блюд — поскольку именно 12 апостолов присутствовало на Тайной Вечере. Сам ужин начинается только после появления на небе первой звезды, означающей Рождение Иисуса Христа.

Начинают застолье в Сочельник с кутьи — каши из пшеницы или риса с добавлением мака, сухофруктов, орехов, меда. Кутью запивают взваром (или узваром) — рождественским напитком, сваренным из сухофруктов. К столу подают также пироги с капустой и картошкой, жареную рыбу, овощные салаты, грибы и соленья.

Список традиционных постных блюд на Рождество:

кутья;

взвар;

голубцы;

вареники;

постные блины;

винегрет;

рыба;

борщ с ушками;

тушеная капуста;

грибы;

постная выпечка;

печеные яблоки.

А уже 7 января, когда пост закончился, на рождественском столе появляются другие традиционные блюда. Например, гусь с яблоками или поросенок с гречневой кашей. А вот злоупотреблять алкоголем за праздничным столом в этот день не следует.

Что можно и что нельзя делать в день Рождества Христова?

В этот день принято ходить в гости и делать друг другу подарки. Считается, что людей за столом должно быть четное количество — в противном случае следует поставить на стол дополнительный прибор.

Женщины в течение трех дней — 7, 8 и 9 января — не делают уборки в доме, не стирают, не шьют и вообще не работают по хозяйству.

Дома и квартиры на Рождество украшают фигурками ангелов (поскольку ангел сообщил о появлении младенца Иисуса) и зажигают в них рождественские свечи. Во дворах многих соборов обустраивают вертепы — маленькие пещеры, изображающие ту, в которой родился Спаситель.

Рождественские колядки

Это еще один старинный обычай. Колядки поют в Рождественскую ночь — после того, как в небе появилась первая звезда и все отведали праздничную кутью.

Чаще колядуют, конечно, в деревнях и селах, где все соседи знакомы между собой. Для колядования собирается компания из нескольких человек, один из которых несет мешок для подарков: колядующих принято одаривать сладостями, а иногда и деньгами. Другие участники наряжаются в костюмы: например, козы, медведя, клоуна. Для колядок также делают рождественскую звезду — ее закрепляют на длинной палке и украшают елочными гирляндами.

В колядках — песнях и приговорках — прославляется Рождество и высказывается пожелание благополучия хозяевам дома, который посещают колядующие.

Святочные обычаи

Со дня Рождества начинается святочный период — он длится вплоть до 19 января, праздника Крещения Господня. Во время Святок православные ходят с поздравлениями друг к другу, навещают больных, одиноких стариков, всех тех, кому нелегко, поскольку Рождество Христово напоминает о необходимости заботиться о ближних.

Есть также традиция гадать на Святки, и хотя церковь ее осуждает, как и любые другие гадания, она достаточно сильна и сохраняется до сих пор. Святочные гадания остаются устойчивым обрядом: в народе считается, что в эти дни можно видеть вещие сны и узнать будущее.

Приметы на Рождество

Если на Сочельник небо ясное, звездное, а ветки деревьев покрыты инеем — жди богатого урожая.

Метель на Рождество означает, что весна будет ранней.

Если утром 7 января выпал снег, год будет удачным, прибыльным и успешным.

Оттепель на Рождество — к холодной весне.

Если 7 января в дом первой войдет женщина, это к сплетням и неудачам, мужчина — к благополучию, старик или старушка — к долгой жизни.

Чтобы защитить себя от разных бед и неприятностей, считается, что нужно соблюдать определенные правила.