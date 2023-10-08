Какое пламя нельзя тушить водой

Когда огонь выходит из-под контроля, первое, что хочется сделать, немедленно залить его водой. Но не всякое пламя можно тушить таким образом, эффект может получиться обратным.

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"Рамблер" рассказывает, какие вещества и материалы нельзя тушить водой.

Масло

Если так получилось, что на сковороде загорелось масло, тушить водой его нельзя ни в коем случае, иначе пожар охватит всю кухню. Горящее масло всплывет на поверхности воды, а в результате площадь горения увеличится. Пока огонь маленький, сковородку нужно накрыть крышкой, чтобы перекрыть доступ кислорода и остановить горение.

Бензин, керосин и другие горючие жидкости

Все дело в том, что они легче воды, и так же, как и масло, всплывают на ее поверхности. Если такой огонь начать тушить водой, он может распространиться значительно сильнее. Если возгорание небольшое, его можно потушить песком самостоятельно.

Электрооборудование

Если загорелась электропроводка или любой прибор, подключенный к сети, в первую очередь его нужно обесточить, выдернув вилку из розетки или отключив автомат. Вода содержит соли, поэтому она выступает отличном проводником, поэтому удар током может получить тот, кто тушит. Для тушения проводки подходит сухой песок и порошковые огнетушители.

Что еще нельзя тушить водой

Эти вещества при контакте с огнем и водой взрываются:

кремнистое железо;

фосфористый кальций;

перекись калия;

азид свинца;

селитра;

битум;

кислоты;

хлорсульфит;

карбиды щелочных металлов;

сернокислый натрий.