Кот случайно отключил государственную IT-систему в США

Кот прыгнул на клавиатуру и отключил систему центра по делам ветеранов в США.

Инцидент произошел в штате Канзас. Животное прыгнуло на клавиатуру, из-за чего все данные сервера, который проверял сотрудник, были удалены. Об этом он признался во время онлайн-конференции директора с работниками департамента, в которой принимали участие примерно 100 человек.

Помощник секретаря по информационным технологиям ответил:

«Вот поэтому у меня собака», – после чего другие участники рабочего звонка рассмеялись.

По словам центра по делам ветеранов, проблему быстро обнаружили и взяли в работу, через четыре часа система была восстановлена.

«Больше никаких проблем или прямых последствий для ветеранов в результате этого инцидента не было», – добавили сотрудники департамента, сообщает The Register.