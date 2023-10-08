«НЛО» над Чернобылем: необычное явление во время катастрофы на АЭС

Через несколько минут после аварии на Чернобыльской электростанции над зданием появился неизвестный объект. Свидетели сообщили, что этот объект, похожий на огненный шар, испускал яркие лучи на 4-й энергоблок, после чего удалился в сторону Белоруссии. Однако дозиметристы были больше удивлены не самим явлением, а его последствиями.

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Взрыв на электростанции

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26 апреля 1986 года произошла одна из самых крупных трагедий советского периода на Чернобыльской атомной электростанции. В результате аварии был разрушен один из реакторов, а в атмосферу попало огромное количество радиоактивных веществ. Реальные последствия этой катастрофы были осознаны только спустя некоторое время, поскольку многие не могли представить масштабы произошедшего. Один из сотрудников пожарной части, Иван Шаврей, в своей докладной записке отметил, что в момент выброса пара, никто не обратил на это внимание. Однако вскоре после этого сработала сигнализация, и прогремел взрыв. Шаврей выглянул в окно и увидел огненный шар, взмывающий над крышей машинного зала 4-го энергоблока. Однако, происхождение другого объекта, имеющего аналогичную форму, до сих пор остается неизвестным.

«Летающие тарелки» и атомные объекты

Историк Александр Беззубцев-Кондаков приводит воспоминания старшего дозиметриста М. А. Варицкого, который был поднят в тот день по тревоге и вызван на горящую Чернобыльскую АЭС. По словам Варицкого, он вместе со своими коллегами увидел в небе огненный шар «ярко-латуневого цвета», который завис над электростанцией. От шара отходили два малиновых луча, которые «упирались» в 4-й энергоблок. Как утверждает Беззубцев-Кондаков, ничего необычного в том, что неизвестный объект был замечен в районе Чернобыльской станции, на самом деле нет. Давно известно, что НЛО действительно довольно часто появляются именно вблизи предприятий или территорий, где используется атомная энергия. К примеру, «летающие тарелки» регулярно наблюдают на Семипалатинском полигоне. «Пришельцы» показались и во время ядерных испытаний в Нью-Мексико и после бомбардировки Хиросимы.

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