День 9 октября в истории

Чем примечательна эта дата.

© РИА Новости

День разгрома советскими войсками немецко фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год)

Видео дня

Памятная дата была установлена Федеральным законом от 31 июля 2020 года.

Битва за Кавказ — одно из самых длительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Она началась 25 июля 1942 года и длилась 442 дня.

На первом этапе под натиском превосходящих сил противника советские войска были вынуждены оставить районы Северного Кавказа и отойти к перевалам Главного Кавказского хребта и реки Терек. Однако уже в ноябре — декабре 1942 года продвижение фашистских войск было остановлено. Немецкий план «Эдельвейс» по захвату Кавказа, в частности нефтедобывающего района Грозного и Баку, провалился. С января 1943 года советские войска начали контрнаступление, и к 9 октября все захваченные фашистами города были освобождены.

Победа далась нашим войскам нелегко: потери составили 1 миллион 112 тысяч человек.

В 1944 году была учреждена медаль «За оборону Кавказа», которой награждены около 870 тысяч человек.

День образования Специальной пожарной охраны МЧС России

9 октября 1947 года в составе Главного управления пожарной охраны МВД СССР был сформирован специальный отдел для организации тушения пожаров на предприятиях, где создавали ядерное оружие, а также в закрытых городах и поселках атомных проектов.

В настоящее время в рядах Специальной пожарной охраны около 16 тысяч высококвалифицированных специалистов и свыше 300 спецподразделений, обеспечивающих надежную противопожарную защиту и охраняющих порядка 300 особо важных и режимных объектов страны. Также в зоне их ответственности — более 400 населенных пунктов, 500 медицинских учреждений, 1700 образовательных учреждений.

Всемирный день почты

Памятная дата ООН, установленная в 1969 году.

80 лет назад (1943) в ходе Великой Отечественной войны была завершена Новороссийско-Таманская стратегическая наступательная операция.

В операции, которая началась 10 сентября 1943 года, участвовали войска Северо-Кавказского фронта, Черноморского флота и Азовской военной флотилии. Всего свыше 317 тысяч человек, более 4 тысяч орудий и минометов, 314 танков и самоходных артиллерийских установок, около 600 самолетов. Им противостояла 17-я армия группы армий «А» в составе 15 пехотных и одной кавалерийской дивизии. Всего в немецко-фашистской группировке насчитывалось более 400 тысяч человек, свыше 2 тысяч орудий и минометов, порядка 100 танков и штурмовых орудий, 300 самолетов.