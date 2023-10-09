Ученый заявил, что теорему Пифагора придумал другой человек

Математик и ученый Брюс Ратнер из Университета Ратгерса (США) заявил, что теорема Пифагора – это плагиат. По его словам, древний исследователь просто не мог ее придумать, так как теорема имела место быть уже за тысячу лет до его рождения.

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По словам Брюса Ратнера, в Йельском университете хранится табличка из глины из Вавилона, которая была создана в промежутке с 1800 по 1600 годы до н.э. Создатели артефакта с его помощью рассказали, как можно применять теорему Пифагора. Ученый подчеркивает, что до рождения Пифагора оставалось около тысячи лет.