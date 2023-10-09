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Американский ученый заявил, что теорему Пифагора придумал другой человек

Математик и ученый Брюс Ратнер из Университета Ратгерса (США) заявил, что теорема Пифагора – это плагиат. По его словам, древний исследователь просто не мог ее придумать, так как теорема имела место быть уже за тысячу лет до его рождения.

Ученый заявил, что теорему Пифагора придумал другой человек
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По словам Брюса Ратнера, в Йельском университете хранится табличка из глины из Вавилона, которая была создана в промежутке с 1800 по 1600 годы до н.э. Создатели артефакта с его помощью рассказали, как можно применять теорему Пифагора. Ученый подчеркивает, что до рождения Пифагора оставалось около тысячи лет.

Ратнер подчеркивает, что Пифагор не мог придумать знаменитую теорему, а авторство, скорее всего, ему приписали ученики. По этой причине к некоторым открытиям Пифагор аналогично не имел отношения. Вместе с этим авторство легендарной теоремы никем не оспаривалось.