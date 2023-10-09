Болото призраков: почему так прозвали местность в Луизиане

Болото Манчак, расположенное на крайнем юге штата Луизиана, вблизи Нового Орлеана, представляет собой природное чудо. Подробнее в материале "Рамблера".

Это уникальная экосистема, занимающая обширные территории у побережья Мексиканского залива. Место, где природа живет своими правилами, где обитают комары, многочисленные виды болотных птиц, змеи и аллигаторы. Последних здесь так много, что невнимательный турист может запросто стать объектом их интереса, если зацепит своей лодкой за одну из коряг.

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История болота Манчак также полна загадок. Несколько раз предпринимались попытки осушения этого места, так как оно не соответствовало планам освоения прибрежных земель Луизианы. Однако раз за разом работы прерывались по разным причинам. На начало XX века приходится даже строительство рабочих поселков, где местные жители тоже пытались болота Манчак осушить. Но их усилия были напрасными, так как мощный ураган, обычное явление в прибрежных районах Мексиканского залива, разрушил поселки и разнес часть сооружений, которые так и остались невостановленными.

Местная легенда повествует о том, что в 1915 году эти места были прокляты женщиной, служительницей вуду-культа. Согласно рассказам местных гидов, это проклятие связано с последующим ураганом и разрушением поселков. Независимо от правдоподобности этой истории, болото Манчак уже само по себе создает впечатление мистического места. Здесь можно увидеть деревья с воздушными корнями и эпифитами, буреломы и деревья, заброшенные на гниение, а стоячая вода, покрытая плотной зеленью, дарит таинственную тишину. Все это привлекает туристов, стремящихся встретить аллигаторов в их естественной среде обитания или запечатлеть уникальные ландшафты болота Манчак.