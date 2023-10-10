10 октября: День психического здоровья и шуршания листьями

Вторник, 10 октября, как и любой другой день в календаре богат на праздники. Рассказываем, что отмечаем сегодня.

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Психическое здоровье – основа благополучия каждого человека, при котором он может реализовать свой потенциал и способности, противостоять стрессам, продуктивно работать и привносить весомый вклад в жизнь общества.

Всемирный день психического здоровья отмечается 10 октября. Поздравления принимают врачи-психиатры, люди, которым небезразлично психическое состояние человека.

Еще сегодня отмечаем День шуршания листьями - замечательный осенний праздник, как повод для того, чтобы прогуляться по парку или лесу, полюбоваться осенней листвой и вспомнить детство.

Не забываем и про народные праздники. Православная церковь в этот день чтит память преподобного Савватия Соловецкого. В этот день подходит к концу народный праздник "пчелиная девятина". Девять дней пчеловоды готовят ульи и омшаники к зиме. В некоторых местностях любая другая работа на Савватия считается грехом.