Русист рассказала о происхождении слова "учитель"
Каким образом в русском языке связаны слова "учитель" и "приманка", как раньше называли педагогов, и почему теперь нельзя говорить "учительша", рассказала автор портала "Современный русский", лингвист Тамара Скок.
За привычными наименованиями часто кроется особый смысл, помогающий лучше понять специфику работы наставников. Так, отглагольное существительное учитель (от учить), восходит к древнерусскому "укъ" - "учение", а последующее сравнение родственных слов позволяет увидеть глубину подтекстов: православное связано с "привыкать", которое родственно древнепрусскому "упражнять", литовскому "приучать", укрощать", "манок, приманка", "смирный, ручной". Также есть родство и с древнеиндийским - "находит удовольствие, имеет обыкновение".
По мнению лингвиста, весь спектр учительских умений виден в этом историческом сопоставлении.
Тамара Скок сообщает, что когда-то учительская должность была исключительно мужской, но со временем всё поменялось, и в языке появилось новое существительное "учительница", образованное суффиксальным способом. В сельской местности можно до сих пор встретить разговорно-просторечный вариант "учительша", причем этим словом обозначают не только саму даму-педагога, но и жену учителя (по типу генерал - генеральша). В литературе слово тоже встречается: "Приезд его возвестила учительша, давно уже сидевшая у окна…" (Антон Погорельский).
Удивительно, пишет филолог, но иногда возникают проблемы с образованием формы множественного числа от слова "учитель". Можно увидеть такое: "Кроме того, учители будут создавать для ребенка индивидуальный образовательный маршрут и курировать прохождение обучения" (новость о дистанционном обучении на сайте Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании "Воронеж"). Однако Тамара Скок обращает внимание: существительное "учи́тели" устаревшее. "Володя на днях поступает в университет, учители уже ходят к нему отдельно…" (Лев Толстой).
Однако теперь эта форма, подчеркивает филолог, используется только по отношению к духовным наставникам и основоположникам каких-либо учений, у которых есть последователи: "Отцы и учители Церкви, начиная с Оригена, начали пользоваться философией платонизма для того, чтобы говорить о Христе" (Иван Мейендорф).
"Если же речь идет о работниках школ, то верно говорить и писать учителя́", - поясняет Скок.
И существительное директор (латинское director - "руководитель", "управляющий") во множественном числе будет правильно звучать как директора (не директоры), да и про лицо женского пола грамотно говорить в мужском роде - директор. Употребление вариантов, отмечает лингвист, директриса и директорша характерно лишь для разговорной речи.
Также, пишет автор портала "Современный русский", в существительном "завуч" нередко теряют букву "В" и произносят или пишут зауч, что является ошибкой. Слово это является сокращением от сочетания "заведующий учебной частью" и сохраняет форму мужского рода: поговорить с завучем, спросить у завуча.
И напоследок филолог предлагает обратить внимание на правописание новой, но востребованной в российской школе специальности. Это тью́тор (английский tutor - "наставник, репетитор, воспитатель"). Слово не только активно используется, но и образует новые слова, например, тьюторская поддержка (личное сопровождение), тьюторство - наставничество как процесс.