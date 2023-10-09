Русист рассказала о происхождении слова "учитель"

Каким образом в русском языке связаны слова "учитель" и "приманка", как раньше называли педагогов, и почему теперь нельзя говорить "учительша", рассказала автор портала "Современный русский", лингвист Тамара Скок.

© Российская Газета

За привычными наименованиями часто кроется особый смысл, помогающий лучше понять специфику работы наставников. Так, отглагольное существительное учитель (от учить), восходит к древнерусскому "укъ" - "учение", а последующее сравнение родственных слов позволяет увидеть глубину подтекстов: православное связано с "привыкать", которое родственно древнепрусскому "упражнять", литовскому "приучать", укрощать", "манок, приманка", "смирный, ручной". Также есть родство и с древнеиндийским - "находит удовольствие, имеет обыкновение".

Видео дня

По мнению лингвиста, весь спектр учительских умений виден в этом историческом сопоставлении.

Тамара Скок сообщает, что когда-то учительская должность была исключительно мужской, но со временем всё поменялось, и в языке появилось новое существительное "учительница", образованное суффиксальным способом. В сельской местности можно до сих пор встретить разговорно-просторечный вариант "учительша", причем этим словом обозначают не только саму даму-педагога, но и жену учителя (по типу генерал - генеральша). В литературе слово тоже встречается: "Приезд его возвестила учительша, давно уже сидевшая у окна…" (Антон Погорельский).

Удивительно, пишет филолог, но иногда возникают проблемы с образованием формы множественного числа от слова "учитель". Можно увидеть такое: "Кроме того, учители будут создавать для ребенка индивидуальный образовательный маршрут и курировать прохождение обучения" (новость о дистанционном обучении на сайте Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании "Воронеж"). Однако Тамара Скок обращает внимание: существительное "учи́тели" устаревшее. "Володя на днях поступает в университет, учители уже ходят к нему отдельно…" (Лев Толстой).

Однако теперь эта форма, подчеркивает филолог, используется только по отношению к духовным наставникам и основоположникам каких-либо учений, у которых есть последователи: "Отцы и учители Церкви, начиная с Оригена, начали пользоваться философией платонизма для того, чтобы говорить о Христе" (Иван Мейендорф).

"Если же речь идет о работниках школ, то верно говорить и писать учителя́", - поясняет Скок.

И существительное директор (латинское director - "руководитель", "управляющий") во множественном числе будет правильно звучать как директора (не директоры), да и про лицо женского пола грамотно говорить в мужском роде - директор. Употребление вариантов, отмечает лингвист, директриса и директорша характерно лишь для разговорной речи.

Также, пишет автор портала "Современный русский", в существительном "завуч" нередко теряют букву "В" и произносят или пишут зауч, что является ошибкой. Слово это является сокращением от сочетания "заведующий учебной частью" и сохраняет форму мужского рода: поговорить с завучем, спросить у завуча.