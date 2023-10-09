Голодный крокодил съел огромного питона

В национальном парке Крюгер, Южно-Африканская Республика (ЮАР), голодный крокодил растерзал питона на глазах у посетителей и съел его. Об этом сообщает Latest Sightings.

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Посетительница парка Гейл Эразмус рассказала, что стала свидетелем нападения крокодила на огромную змею в середине сентября. Она вместе с другими людьми находилась на мосту и любовалась природой, когда увидела, как хищник выпрыгнул из воды и поймал питона.

Крокодил в попытке разорвать змею на части бросил ее в воду. Затем он поплыл к берегу, где продолжил терзать питона.

«В конце концов крокодил ушел на большую глубину, скрылся за камышами, и мы потеряли его из виду. Это было завораживающее и поистине уникальное зрелище, которое оставило нас в полном восторге», — говорит Эразмус.