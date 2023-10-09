Косатка проглотила шесть выдр, но подавилась седьмой

На побережье Командорских островов в Беринговом море российские ученые нашли тушу косатки, которая целиком заглотила семь выдр, последняя из них застряла в глотке, пишет научный журнал Aquatic Mammals. Общий вес съеденной добычи млекопитающего составлял около 117 килограммов.

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Ветеринар и директор компании SeaDoc Society Джозеф Гайдос отмечает, что нет ничего удивительного в том, что косатка поедает выдр — именно этим объясняют падение их популяции в 1990 годы на Аляске.

Эта самка могла охотиться одна или же выдры могли быть достаточно мелкими, чтобы их можно было заглотить целиком. Все, кроме последней, которая стала возможной причиной печального финала, — предположил Гайдос.

Ранее жители Камчатского края спасли жизнь нерпе, пытавшейся спастись от хищных косаток. Животное уходило от погони и укрылось от опасности в лодке. После люди отвезли ее подальше от места, в котором обитали косатки, и выпустили на волю.