Бракованные 50 центов продали почти за 15 тысяч долларов

Редчайшую 50-центовую монету 1988 года продали с аукциона в Австралии за 14,7 тысячи австралийских долларов (950 тысяч рублей). Главной особенностью 50-центовика стало то, что он был отлит с ошибкой.

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Монета был выпущена специально к 200-летию прибытия в Австралию так называемого Первого флота – 11 британских кораблей с первыми колонистами на борту. На таких 50-центовиках с одной стороны изображался корабль, роза ветров и контур континента, а с другой – профиль Елизаветы II. Однако некоторые из них были отчеканены с ошибкой – вместо корабля на них оказался герб страны.