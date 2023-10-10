Девушка вернулась из роддома и получила неожиданное требование от свекрови

Пользовательница Reddit с ником Unlikely-Visitor поделилась историей о том, как, вернувшись из роддома, получила неожиданное требование от свекрови. Она призналась, что очень расстроена из-за случившегося.

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31-летняя героиня сообщила, что неделю назад родила сына. Девушка рассказала, что у нее отошли воды, когда она находилась в своей комнате дома. Жидкость попала на ковер, и, чтобы спрятать пятно, она накрыла его несколькими полотенцами.

Пока авторша поста с мужем находились в роддоме, свекровь девушки предложила присмотреть за их собаками. По возвращении они обнаружили самодельную квитанцию и записку. В ней мать супруга потребовала плату в размере 25 долларов за час за уборку и чистку ковра в комнате невестки. Также она просила возместить ей 200 долларов за чистящие средства.

Девушка подчеркнула, что ни она, ни супруг не просили свекровь об этом. Ее муж написал матери письмо, в котором заявил, что считал ее побуждения искренними и не думал, что она хочет подзаработать на них. Свекровь ответила, что семейная пара не умеет быть благодарной.

Кроме того, авторше поста стали приходить послания от дальних родственников, которые утверждали, что свекровь в целом не обязана им помогать, но делает это из любви.

Героиня истории призналась, что ее расстроило произошедшее.

«Муж говорит, что нам, наверное, стоит ей заплатить, чтобы избавиться от наставлений родственников. (...) Я не согласна платить его маме ни при каких условиях!» — добавила девушка.

Пользователей портала возмутило поведение свекрови. «Это как те ребята, которые моют лобовое стекло вашего автомобиля, а потом ждут, что им за это заплатят. Я не нуждался в твоих услугах», — высказался один из них.