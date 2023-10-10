Нельзя ходить в лес и сквернословить: приметы на 10 октября

Православная церковь 10 октября чтит память святых апостолов Эрмы и Амфила. Эти древние святые жили в период правления императора Диоклетиана и, подобно многим христианам своей эпохи, были подвергнуты гонениям и мучениям за свою веру.

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Во времена Древней Руси день Эрмы и Амфила традиционно ассоциировался с началом осенних хлебных работ и сбором урожая. Крестьяне проводили различные обряды и обереги, чтобы обеспечить хороший урожай на следующий год.

"На работу на Эрму и Амфила, хлеборобы, выходить не годится", — гласила старинная пословица.

В этот день было принято отдыхать от полевых работ и проводить обряды для благополучного завершения уборки урожая. "Рамблер" также расскажет о других древних поверьях.

Запреты на 10 октября

В этот день не рекомендуется начинать новые дела, чтобы избежать неудач и трудностей в будущем. Традиционно считалось, что работы, начатые 10 октября, не будут увенчаны успехом.

Также следует воздержаться от ругани и конфликтов. Верили, что слова, произнесенные в этот день, могут иметь особую силу и влиять на ход событий в будущем.

Для женщин и девушек день Эрмы и Амфила считался неблагоприятным временем для поедания пищи до захода солнца. Считалось, что это может повлиять на их красоту и молодость.

Особенно молодым матерям и девушкам не рекомендовалось выходить одним на улицу, особенно в лес. Существовала вера, что в этот день можно встретить нечистые силы и подвергнуться опасности.

День Эрмы и Амфила считался благоприятным для трудолюбия и занятия полезной работой. В этот день крестьяне старались уделить внимание уборке урожая и подготовке к зиме.

Также считалось неблагоприятным оставлять грязную посуду на столе, чтобы избежать ссор в семье и сохранить домашний уют.