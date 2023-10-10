Тайна исчезновения Ил-12 на Кавказе: почему его до сих пор не нашли

В 1948 году на Кавказе произошла авиационная катастрофа, в результате которой погиб пассажирский самолет Ил-12.

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Несмотря на то, что война уже закончилась, возникает вопрос, что могло угрожать безопасности самолета в мирное время.

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Хроника события Ил-12 был новым самолетом, произведенным на московском заводе "Знамя труда" 26 августа 1948 года, и сразу же переданным во 2-й транспортный авиаотряд Узбекского территориального управления ГВФ.

11 октября этот самолет, имеющий регистрационный номер Л1450, выполнял рейс из Ташкента в Сочи. Командиром борта был Илларион Ефимович Кондратьев, а экипаж состоял из 6 человек, включая второго пилота, двух бортмехаников, бортрадиста и бортпроводницу.

После промежуточной посадки в Баку, самолет должен был продолжить свой путь через Минеральные Воды в Сочи. Однако погодные условия значительно ухудшились, и экипаж принял решение остаться в Баку на ночь.

На следующий день погода оставалась неблагоприятной. В связи с этим было принято решение изменить маршрут и лететь в Сочи через Евлах и Тбилиси.

12 октября. 10.40. Самолет с четырьмя пассажирами на борту вылетел из аэропорта Баку. Погода на этот момент была такой: облачность 10 баллов с нижней кромкой 300-600 метров, видимость – 4-10 километров, дождь, в облаках обледенение. Высота полета была задана – 3000 метров, то есть, над верхней кромкой облаков.

11.22. Бортрадист борта Л1450 сообщает, что не может установить связь с пеленгатором аэродрома в Тбилиси и настроиться на приводную радиостанцию. Затем было еще два таких сообщения, последнее в 11.45.

11.45. Диспетчер районной диспетчерской службы отозвался. Он сообщил, что привод работает, но пеленгатор самолета не видит.

11.55. Уже после трагедии следствие установило, что привод фактически был включен именно в это время, а не раньше.

12.13. С борта поступает сообщение: «Пеленгатор не отвечает, привод не работает, вызываем на 136, командир корабля принял решение вернуться обратно», то есть, в Баку. Позднее стало известно, что бортрадист вызывал пеленгатор не на той частоте, что была указана в регламенте.

12.13. Диспетчер РДС передал экипажу: «Вас понял, сообщите местонахождение». При этом диспетчер не указал бортрадисту, что вызов пеленга идет не на той частоте. Сообщения в Баку о том, что командир корабля принял решение вернуться, диспетчер тоже не передал.

12.13. Бортрадист сообщает, что самолет находится вблизи Евлаха, высота 3000 метров. Ответ от диспетчера РДС: «Вас понял, слежу за вами».

12.14–12.18 – Бортрадист запрашивает включение привода Евлаха. Привод оказался неисправен. Позывные пришлось передавать вручную, из-за чего интервал между передачами составлял до 6 минут, вместо положенных 30 секунд.

12.18. Борт Л1450 вышел на связь последний раз. После этого он исчез, и поиски не дали результатов.

Причины аварии

Останки самолета и десятерых человек, для которых борт Л1450 стал последним пристанищем, так и не были обнаружены. По всей видимости, они и по сей день покоятся в глубине одного из многочисленных ущелий Главного Кавказского хребта. Поэтому о причинах катастрофы можно лишь строить предположения, но с учетом известных фактов – довольно убедительные.

Специалисты считают, на заданной высоте полета (3000 метров) тоже была сильная облачность. Вероятно, командир повел борт не по утвержденному маршруту, который содержал множество «изломов», а напрямую, над южными склонами Главного Кавказского хребта. Ветер был сильный, и он мог сносить легкий ИЛ-12 прямо на скалы хребта. Самолет в густых облаках, при отсутствии нормального радиообеспечения, фактически, брошенный наземными службами на произвол судьбы, шел вслепую. В какой-то момент он мог просто налететь на склон горы, скрытый в облаках. Вполне вероятен и выход из строя радиокомпаса самолета.

В целом, трагический исход этого рейса был вызван целым рядом причин.

Прежде всего, борт покинул аэропорт в Баку при крайне неблагоприятных погодных условиях, при этом даже не запросив разрешения центральной диспетчерской службы Гражданского Воздушного флота. Начальник аэропорта дал «добро» на вылет, несмотря на штормовой ветер и тот факт, что сам Бакинский аэропорт был закрыт по погодным условиям.

Помимо формального контроля за подготовкой к полету, на фатальный исход повлияло отсутствие руководства полетом со стороны диспетчеров РДС и Баку, и Тбилиси, и из рук вон плохое радиообеспечение полета.

Сходные случаи

Надо сказать, что подобная ситуация была отнюдь не редкой в то время. В 1948 году руководство Главного управления Гражданского Воздушного флота (ГУ ГВФ) подготовило доклад, анализирующий состояние дел в отрасли. Оно оказалось, мягко говоря, не очень хорошим.

В 1947 году произошло 25 авиакатастроф, в которых погибло 122 человека, а в 1948 году погибших было уже 156 при том же количестве катастроф. Разбивались самолеты Восточно-Сибирского, Дальневосточного, Грузинского, Якутского и других управлений ГВФ, и трагедия Ил-12 над Кавказом – лишь одна из многих. Самолеты вылетали в плохую погоду, с неисправностями, страдали от отвратительной дисциплины диспетчерских служб. Но что самое невероятное – экипажи могли запросто отправиться в полет после пьянки, имевшей место накануне, или даже в пьяном виде. В докладе приведено множество фактов такого рода.