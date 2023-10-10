"Увлекся модой". Енот стал моделью одежды для животных

Известный российский енот по кличке Тема стал моделью одежды для домашних животных. Соответствующие публикация и истории появились на странице его хозяйки Елены Троскиной в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Владелица питомца рассказала, что он позировал для рекламы сервиса доставки Delivery. На размещенных кадрах енот предстал в разных образах, состоящих из вязаных кофт, курток с капюшоном и плащей.

@raccoon.tema

«Проведя месяц в столице, Тема увлекся модой, стал фотомоделью и заказал себе осенний гардероб», — иронично подписала Троскина.

Поклонники оценили образы хищника в комментариях под постом, который набрал более 2000 лайков.