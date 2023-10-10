Тысяча птиц врезалась в окна одного здания за ночь

Почти тысяча певчих птиц врезалась в зеркальный фасад выставочного центра в США за одну ночь. Об этом пишет Sky News.

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В Чикаго возле здания для проведения конвенций и выставок McCormick Place утром пятого октября обнаружили «ковер из птиц». Лежащих на земле бездыханных пернатых нашел смотритель территории Дэвид Уиллард. «За 40 лет осмотров территории вокруг McCormick Place мы ни разу не видели ничего подобного», — рассказал он журналистам. Никогда раньше в окна центра за одну ночь не врезалось более 15 птиц. Всего Уиллард обнаружил 964 птицы 33 разных видов.

Эксперты считают, что причиной трагического инцидента стало сочетание нескольких факторов: дождя, периода миграции птиц на юг и наличие застекленных зеркальных стен центра на их пути. Подобные происшествия случаются в городах ежегодно, в 2014-м ученые выяснили, что каждый год от 365 до 988 миллионов птиц в США врезаются в окна и разбиваются.

Птицы не понимают, что стекло является непроницаемым барьером, и часто летят прямо в окна, особенно если в них отражается зелень. Кроме того, во время миграции птицы летят по ночам и полагаются на звезды для навигации, а яркие городские огни могут привлекать их и сбивать с курса.