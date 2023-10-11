Итальянец был удивлен отсутствием трех вещей в российских квартирах

«В квартирах было очень тепло! Я ходил в одной футболке. В Венеции сейчас мне надо платить огромные деньги, чтобы отапливать квартиру, и до такой температуры сложно прогреть, хожу в свитере дома. А еще, оказывается, коммунальные услуги в России стоят в разы дешевле!» — поделился с блогершей итальянец.