Семейная пара гуляла в лесу и обнаружила пугающую находку

Пользовательница Reddit с ником AeronwenEnid разместила фото пугающей находки, которую они с мужем обнаружили во время прогулки в лесу. Семейная пара решила узнать мнение пользователей портала о том, что запечатлено на снимке.

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На опубликованных фото можно увидеть черные гладкие фигуры с необычным орнаментом. По словам пользовательницы, камни оказались очень тяжелыми и были найдены далеко от дороги. «Есть какие-нибудь идеи, что это?» — обратилась она к читателям.

Многие из них сошлись во мнении, что это напоминает им надгробия или ритуальные камни. Один из комментаторов даже высказал свое недовольство по поводу того, что пара осквернила чье-то место упокоения. «Это настолько очевидно, что даже раздражает, что в этом усмотрели что-то тайное (...) Они осквернили чье-то место упокоения из-за любопытства» — посетовал он.

Другие пользователи заметили, что находки выглядят так, как будто их недавно сделали. «Может быть, это чей-то творческий проект? Так создатели пытаются сделать его популярным», — предположил один из них.