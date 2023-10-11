«Учебка на Кушке»: как готовили советских солдат для войны в Афганистане

Первые советские воины-интернационалисты, отправляющиеся в Афганистан, имели очень ограниченное представление о том, с чем им предстоит столкнуться. Из-за недостаточных знаний о тактике противника и специфике страны, потери были значительными. Только через полтора года после начала военного вмешательства, советское командование начало обращать внимание на проблему специальной подготовки бойцов "ограниченного контингента".

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Стрельбы и акклиматизация

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Изначально предполагалось, что советским солдатам придется противостоять внешней агрессии в Афганистане. Поэтому в республику были отправлены танковые и противотанковые части, зенитные ракетные полки и подразделения химзащиты. Однако реальность оказалась иной. США и Пакистан решили не вмешиваться напрямую, а поддерживать мятежников. В связи с этим, Министерству обороны СССР срочно понадобилось обучить больше мотострелков, спецназовцев и солдат охранных батальонов.

Основные учебные центры находились в Среднеазиатском и Туркестанском военных округах. На самой границе Афганистана были организованы "учебки" в туркменском городе Кушке и узбекском городе Термезе. Здесь призывники из разных регионов СССР должны были приспособиться к жаркому климату и песчаной местности. Программа обучения постепенно увеличивалась в продолжительности - если в 1982 году на подготовку "афганцев" уходило два месяца, то с 1985 года - уже пять месяцев.

В основе обучения лежала программа стандартной подготовки пехоты – усиленная физподготовка и марш-броски. Прапорщики и сержанты стремились привести новобранцев в хорошую физическую форму и сделать их выносливыми. В Афганистане это спасло немало жизней. Огневой и тактической подготовке, как вспоминают ветераны Афганской войны, уделялось не так много времени. Бойцов обучали основам метания гранат, стрельбе из автомата.

Более тщательно готовили тех солдат, которых планировалось отправить в горную местность. В учебном горном лагере «Кейлята», к примеру, бойцы проходили топографическую подготовку и занимались интенсивными стрельбами из автомата, гранатомёта, пистолета и пулемёта. В неделю, как рассказывал выпускник «Кейляты» Юрий Чернобай, бывало четыре дневных и один ночной выход на стрельбы.

По особой программе занимались бойцы спецназа – они были единственными, кто по-настоящему был подготовлен к контр-партизанским операциям.

«Вот уже 1,5 года я служу в войсках специального назначения… Можно ли за полтора года не научиться тому, чтобы пройти бесшумно по лесу, сделать переход в несколько десятков километров, попасть с первого выстрела и многое, многое другое? Разве не смог я этого освоить? Смог», – записал в дневник спецназовец Александр Осипчук 6 марта 1985 года, накануне отправки в Афганистан.

Практическая «этнография»

Скучные в мирное время политзанятия для будущих «афганцев» имели огромное значение – на них воинам-интернационалистам рассказывали об афганской специфике. Здесь пригодился опыт русских военных советников, которые находились в Афганистане со времён Апрельской революции 1978 года. Солдатам читали лекции по истории Афганистана, давали представления о нравах, обычаях и традициях народов этой страны. Подчёркивалось, что при контактах с местными жителями всегда необходимо учитывать исламский фактор.

«Не забывай, что большинство населения страны очень религиозно, – говорилось в «Памятке советскому воину». – Веками быт, нравы и традиции народов Афганистана складывались под влиянием религии ислама».

Солдаты-«шурави» должны были помнить о запрете на беспричинное посещение кладбищ и мечетей. Требовалось уважать традицию совершения намаза и пятничного отдыха.

«При общении с афганцами проявляй уважение, такт, внимание к ним. Будучи в населённых пунктах, не заглядывай во дворы и окна, не останавливай и ни о чём не спрашивай женщину-мусульманку», – предупреждали авторы «Памятки».

Хотя в жаркую погоду естественным желанием русских было раздеться и искупаться, это запрещалось делать на виду у афганцев – местные жители считали публичное обнажение оскорблением. Советским солдатам также запрещалось располагаться вблизи колодцев – чтобы не мешать афганским женщинам пользоваться ими.