Война в Югославии: какие настоящие потери в ней понес НАТО
В любом военном конфликте, наиболее спорным вопросом являются данные о потерях в живой силе и технике. В современном мире нет ни одного военного противостояния, после которого обе стороны были бы согласны с предоставленными противником данными о потерях. Нападение войск НАТО на Югославию не является исключением. Сообщения западных СМИ о минимальных потерях со стороны НАТО являются вымыслом и дезинформацией.
Неэффективные войска
Если внимательно рассмотреть силовую балансировку во время операции НАТО "Союзническая сила" в Югославии, становится очевидным дисбаланс. По статистике, население всей бывшей Югославии до начала войны было меньше, чем население одного Нью-Йорка в то время. Удивительно, как эта небольшая страна смогла противостоять военной машине НАТО в течение продолжительного времени. Войска западных стран понесли значительные потери. Несмотря на то, что пропагандисты НАТО во время боевых действий заявляли о минимальных потерях в технике и живой силе, последующие итоги показали совсем другую картину. По данным командования ВВС Югославии, они сбили 115 летательных аппаратов НАТО. Эти данные подтверждаются информацией российских военных, опубликованной в открытой печати.
При этом летчики, катапультировавшиеся из сбитых самолетов НАТО, чаще всего находили свою смерть от рук местных жителей, которых перед этим бомбили. Аналогичными данными располагают и китайские военные специалисты, тогда как в самом НАТО говорят всего о нескольких экземплярах сбитой воздушной техники при отсутствии потерь в живой силе.
Ложь – лучшая пропаганда
О том, что НАТО, мягко говоря, врет о своих потерях в Югославии, свидетельствует тот факт, что бывший министр обороны Великобритании Робертсон в свое время согласился с данными о трех английских бомбардировщиков сбитых югославами. Однако впоследствии во время подведения итогов войны об этих самолетах «забыли». О скольких аналогичных потерях НАТО забыли подобным образом не известно. Впрочем, на Западе тоже нашлись честные наблюдатели. В частности американская Международная ассоциация стратегических исследований указывала, что только за первый месяц войны югославами было уничтожено 38 самолетов, 6 вертолетов и 7 БПЛА НАТО. Среди них были даже самолеты «невидимки». С истребителями F-117 «Стелс» у американцев вообще вышел жуткий конфуз.
На создание невидимых для радиолокационных станций самолетов были затрачены огромные даже по американским меркам деньги. Однако, на деле оказалось, что F-117 прекрасно видят советские РЛС, причем даже не самых последних поколений. Мало того югославы оказались настолько изобретательны, что научились сбивать даже крылатые ракеты. Самым действенным средством против них оказались аэростаты воздушного заграждения почти забытые со времен Второй Мировой войны. При соотношении сил и средств с полученным результатами военная авантюра НАТО фактически провалилась. Только американцы тратили на ведение боевых действий более миллиарда долларов в день. Но как потом оказалось высокоточное оружие расходовалось на уничтожение фанерных танков и самолетов. Самое интересное, что неоднократно пойманные на лжи представители НАТО до сих пор утверждают, что их потери составили 2 сбитых самолета и 2 вертолета. В то время как только подтвержденные документально потери НАТО, по данным Министерства обороны Югославии составили 31 самолет, 6 вертолетов и 11 БПЛА. В реальности же сбитых самолетов и вертолетов не говоря о БПЛА и крылатых ракет было значительно больше.