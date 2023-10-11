Война в Югославии: какие настоящие потери в ней понес НАТО

В любом военном конфликте, наиболее спорным вопросом являются данные о потерях в живой силе и технике. В современном мире нет ни одного военного противостояния, после которого обе стороны были бы согласны с предоставленными противником данными о потерях. Нападение войск НАТО на Югославию не является исключением. Сообщения западных СМИ о минимальных потерях со стороны НАТО являются вымыслом и дезинформацией.

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Неэффективные войска

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Если внимательно рассмотреть силовую балансировку во время операции НАТО "Союзническая сила" в Югославии, становится очевидным дисбаланс. По статистике, население всей бывшей Югославии до начала войны было меньше, чем население одного Нью-Йорка в то время. Удивительно, как эта небольшая страна смогла противостоять военной машине НАТО в течение продолжительного времени. Войска западных стран понесли значительные потери. Несмотря на то, что пропагандисты НАТО во время боевых действий заявляли о минимальных потерях в технике и живой силе, последующие итоги показали совсем другую картину. По данным командования ВВС Югославии, они сбили 115 летательных аппаратов НАТО. Эти данные подтверждаются информацией российских военных, опубликованной в открытой печати.

При этом летчики, катапультировавшиеся из сбитых самолетов НАТО, чаще всего находили свою смерть от рук местных жителей, которых перед этим бомбили. Аналогичными данными располагают и китайские военные специалисты, тогда как в самом НАТО говорят всего о нескольких экземплярах сбитой воздушной техники при отсутствии потерь в живой силе.

Ложь – лучшая пропаганда

О том, что НАТО, мягко говоря, врет о своих потерях в Югославии, свидетельствует тот факт, что бывший министр обороны Великобритании Робертсон в свое время согласился с данными о трех английских бомбардировщиков сбитых югославами. Однако впоследствии во время подведения итогов войны об этих самолетах «забыли». О скольких аналогичных потерях НАТО забыли подобным образом не известно. Впрочем, на Западе тоже нашлись честные наблюдатели. В частности американская Международная ассоциация стратегических исследований указывала, что только за первый месяц войны югославами было уничтожено 38 самолетов, 6 вертолетов и 7 БПЛА НАТО. Среди них были даже самолеты «невидимки». С истребителями F-117 «Стелс» у американцев вообще вышел жуткий конфуз.