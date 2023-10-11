Поселок Дикий: как дезертиры РККА создали собственную деревню

В тихих лесах Мордовии, на берегу реки Вад с устрашающим названием, находится небольшой поселок, известный как Дикий. Это место, которое не отмечено на картах, игнорируется властями и избегается жителями округи, имеет одну уникальную достопримечательность - трехсотлетний мореный дуб, корни которого уходят в землю, а ветви тянутся к небу. На дубе установлена стальная табличка с надписью: "Репрессированным родителям. Благодарные потомки". В городском центре этот памятник считается позорным и называется "знаком зверя", так как он единственный в мире и установлен в честь дезертиров Великой Отечественной войны...

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Кому герои, кому – предатели

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"Их предки считаются зверями, а потомки - бандитами", - говорят о жителях поселка Дикий в округе. Однако, несмотря на общественное мнение, сами сельчане гордятся своим памятником и своими предками, которым они его поставили в 1980-х годах. По их мнению, виновата советская власть, которая провела насильственную коллективизацию в этих местах в 1930-х годах. Оставшиеся в Диком полтора десятка жителей, большинство из которых одинокие старушки, с удовольствием вспоминают, как их родители тайно бежали сюда из соседнего села, чтобы избежать присоединения к колхозам. Поэтому они вкопали мемориальный дуб корнями вверх - чтобы показать, что большевики перевернули все с ног на голову, вырвали корни народа, но их предки-«герои» все равно устояли. Старожилы охотно рассказывают журналистам, как их родители старались скрыть свое небольшое сокровище от властей, как они прятали одежду, надевая несколько рубашек и головных платков, и как одну из них, тогда еще маленькую, отец сумел унести в эту лесную глушь, подальше от "раскулачивания", спрятав в большом сундуке из липы.

Основателем поселка Дикий считается лесник Иван Зверев, построивший здесь первую времянку. Следом за ним в 1931 году сюда ушли еще несколько семей, решивших отказаться от всех благ цивилизации и жить только собственным хозяйством, образовав подобие собственного микрогосударства, не подчинявшегося советским законам.

Тот же принцип жители Дикого сохранили и в годы Великой Отечественной войны. Сюда стали стекаться бросившие поле боя, спасавшиеся от мобилизации или бежавшие из немецкого плена красноармейцы-дезертиры. Жители Дикого относились к ним с пониманием. У одного — «семеро по лавкам», куда ж ему на фронт? Другой боялся, что с ним расправятся как с предателем за то, что был в плену. «Да не слушайте вы никого, это власть наших дедов в предателей превратила», – заверяла в интервью журналистам "Известий" коренная жительница поселка Анна Баландина. То, что в лесах дезертиры промышляли разбоем, старожилов не смущает. По их мнению, в этом, опять же, виноваты советские чиновники, которые сами все у всех отобрали, и будто бы этих «богатых, тех, кто только прикрывался высокими чинами», «герои»-дезертиры только и грабили.

За поиски «героев»-дезертиров вскоре принялась советская милиция. Организовали засаду и, по словам старожилов, 15 дезертиров из Дикого расстреляли. Только одного из них, по имени Степан Сангин, поймать не могли очень долго. Жители поселка с гордостью вспоминают о нем, как о самом почитаемом «герое»: два года он скрывался от милиции в будке, заваленной навозной кучей, чтобы собаки не смогли взять след. Когда его по случайности все же обнаружили, вонь от него исходила нестерпимая. Из жалости к его многодетной матери «героя» не расстреляли, а отправили в штрафбат, где он, по рассказам, сам должен был добыть себе оружие и совершенно озверел. Даже перегрыз горло одному из немцев, чтобы отобрать у него пистолет.